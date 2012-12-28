Сегодня в Липецке: на важном участке ограничат движение, кто должен украшать рабочее место – мы сами или работодатель?
«Перестал ходить в церковь»: в храме не досчитались пожилого прихожанина и заявили об этом в полицию
Ельчанка втянула в мошенническую схему с выводом заработанных на инвестициях 17 000 долларов двух соседей
«Пришла в сознание и разговаривает с врачами» — в больнице выходили упавшую с четвертого этажа девочку
«Перестал ходить в церковь»: в храме не досчитались пожилого прихожанина и заявили об этом в полицию
Мэрия требует от подрядчика сохранить аутентичность мозаичного панно в переходе под Петровским спуском
Ельчанка втянула в мошенническую схему с выводом заработанных на инвестициях 17 000 долларов двух соседей
Здоровье
175
сегодня, 10:46
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 6,4%
Гриппом пока не болеют.
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость оказалась ниже уровня эпидпорога на 29%. Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке: на областной центр приходится 65,8% всех случаев ОРВИ.
Сейчас в нашем регионе циркулируют негриппозные респираторные вирусы. Случаев гриппа со 2 по 8 декабря не зарегистрировано.
Коронавирусом за неделю заболели 79 человек, что на 7,1% ниже уровня предыдущей недели.
По состоянию на 9 декабря в Липецкой области привито против гриппа 59,2% населения: более 166 тысяч детей и 494 тысяч взрослых.
0
0
0
0
0
Комментарии