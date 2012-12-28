Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 6,4%

Гриппом пока не болеют.

На минувшей неделе в Липецкой области заболеваемость ОРВИ выросла на 6,4%, всего к врачам обратились 5611 человек.Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость оказалась ниже уровня эпидпорога на 29%. Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке: на областной центр приходится 65,8% всех случаев ОРВИ.Сейчас в нашем регионе циркулируют негриппозные респираторные вирусы. Случаев гриппа со 2 по 8 декабря не зарегистрировано.Коронавирусом за неделю заболели 79 человек, что на 7,1% ниже уровня предыдущей недели.По состоянию на 9 декабря в Липецкой области привито против гриппа 59,2% населения: более 166 тысяч детей и 494 тысяч взрослых.