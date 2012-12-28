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Ездить по дорогам региона всю ночь станет опасно, предупредили в МЧС
Общество
Читать все
Общество
531
37 минут назад

Ездить по дорогам региона всю ночь станет опасно, предупредили в МЧС

Лучше всего сейчас воздержаться от путешествий.

По сообщению ГУ МЧС по Липецкой области, в ближайшие 1-3 часа в регионе ожидается гололёд, на дорогах – гололедица. Видимость заметно снизится из-за тумана, опасная погода сохранится в течение всей ночи.

Спасатели призывают липчан быть осторожными, в том числе на дорогах и если есть возможность – воздержаться от поездок. Если же видимость из-за густого тумана снизилась до 2-х метров, то в любом случае водителям рекомендуют остановиться и прекратить движение. При этом обязательно включить габариты и стоп-сигналы.

Если вы стали свидетелем несчастного случая, рекомендуется позвонить на телефон службы спасения 01, с мобильного 101. Кроме того, в ГУ МЧС России по региону осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.

Гололёд - это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, проезжей части улицы и на предметах (деревьях, проводах и т.д.) при намерзании переохлажденного дождя и мороси (тумана).

Гололедица - тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели или дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя.

Фото МЧС
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