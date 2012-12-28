36-летний мужчина выпил и пошёл гулять босиком: теперь ему грозит ампутация стоп

Врачи пытаются спасти обмороженные ноги.

В областной ожоговый центр госпитализировали приехавшего в Липецк на заработки 36-летнего жителя Брянска с обморожением стоп самой последней — четвёртой степени. При такой степени обморожения тканей уже происходит омертвение частей тела (пальцев, стоп).Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина выпивал до трех утра, а потом пошёл гулять босиком. Собутыльники нашли его через четыре часа. За это время мужчина получил сильное обморожение.Сейчас пациенту грозит ампутация стоп — врачи пытаются спасти ему ноги.Медики напоминают об опасности употребления алкоголя в морозную погоду: под воздействием спиртного снижается нервная реакция организма, из-за чего человек может вовремя не заметить обморожение.