Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ездить по дорогам региона этой ночью станет опасно, предупредили в МЧС
Общество
На девяти улицах Липецка не будет света
Общество
Пять домов на проспекте Победы остались без воды
Общество
Женщина придумала ребенка и получила материнский капитал
Происшествия
Сегодня в Липецке: на важном участке ограничат движение, кто должен украшать рабочее место – мы сами или работодатель?
Общество
«Перестал ходить в церковь»: в храме не досчитались пожилого прихожанина и заявили об этом в полицию
Происшествия
Липчанин сломал колено, упав со второго этажа
Происшествия
В Липецкой области станет немного теплее
Погода в Липецке
В Липецкой области появятся министры
Общество
Ельчанка втянула в мошенническую схему с выводом заработанных на инвестициях 17 000 долларов двух соседей
Происшествия
Читать все
В Липецкой области появятся министры
Общество
Женщина придумала ребенка и получила материнский капитал
Происшествия
Липчанин сломал колено, упав со второго этажа
Происшествия
«Пришла в сознание и разговаривает с врачами» — в больнице выходили упавшую с четвертого этажа девочку
Происшествия
«Перестал ходить в церковь»: в храме не досчитались пожилого прихожанина и заявили об этом в полицию
Происшествия
Мэрия требует от подрядчика сохранить аутентичность мозаичного панно в переходе под Петровским спуском
Общество
Ельчанка втянула в мошенническую схему с выводом заработанных на инвестициях 17 000 долларов двух соседей
Происшествия
Спор о реконструкции питьевых фонтанчиков в Нижнем парке решают в суде
Общество
36-летний мужчина выпил и пошёл гулять босиком: теперь ему грозит ампутация стоп
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 6,4%
Здоровье
Читать все
Здоровье
388
37 минут назад
3

36-летний мужчина выпил и пошёл гулять босиком: теперь ему грозит ампутация стоп

Врачи пытаются спасти обмороженные ноги.

В областной ожоговый центр госпитализировали приехавшего в Липецк на заработки 36-летнего жителя Брянска с обморожением стоп самой последней — четвёртой степени. При такой степени обморожения тканей уже происходит омертвение частей тела (пальцев, стоп).

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина выпивал до трех утра, а потом пошёл гулять босиком. Собутыльники нашли его через четыре часа. За это время мужчина получил сильное обморожение.

Сейчас пациенту грозит ампутация стоп — врачи пытаются спасти ему ноги.

Медики напоминают об опасности употребления алкоголя в морозную погоду: под воздействием спиртного снижается нервная реакция организма, из-за чего человек может вовремя не заметить обморожение.
обморожение
0
2
0
1
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Дуремар
8 минут назад
Дурман для одурения Пить надо меньше
Ответить
Буквоед
10 минут назад
И что,пожалеть алкаша?Как-то не жалеется...
Ответить
Соседка
11 минут назад
И мозги отморозил,уже не помочь...
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru