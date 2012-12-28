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Здоровье
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37 минут назад
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36-летний мужчина выпил и пошёл гулять босиком: теперь ему грозит ампутация стоп
Врачи пытаются спасти обмороженные ноги.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина выпивал до трех утра, а потом пошёл гулять босиком. Собутыльники нашли его через четыре часа. За это время мужчина получил сильное обморожение.
Сейчас пациенту грозит ампутация стоп — врачи пытаются спасти ему ноги.
Медики напоминают об опасности употребления алкоголя в морозную погоду: под воздействием спиртного снижается нервная реакция организма, из-за чего человек может вовремя не заметить обморожение.
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