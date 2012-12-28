11 человек пострадали в дорожных авариях за пятницу и выходные дни

Среди пострадавших четверо детей и двое подростков.



Управление Госавтоинспекции рассказало о дорожных авариях трех последних дней предыдущей недели. Череда из шести ДТП началась утром 6 декабря в Липецке: примерно в 08:25 на улице Московской столкнулись «Лада-Калина» и автобус «Мерседес». В аварии получили травмы две 5-летние пассажирки автобуса, девочкам оказали медицинскую помощь в травмпункте.«По предварительным данным, 46-летняя женщина — водитель «Лады-Калины» не уступила дорогу автобусу», — сообщили в ГАИ.Этим же утром на дороге Усмань – Девица – Крутченская Байгора в Усманском районе 71-летний водитель «ВАЗ-21011» не уступил дорогу «Ладе Приоре» 30-летнего водителя. В столкновении пострадал 60-летний пассажир «Лады», он госпитализирован.В Добринском районе с дороги Добринка – Талицкий Чамлык съехал автомобиль «Дэу-Актион». Травмы получили 60-летний водитель «Дэу» и его 63-летняя пассажирка.Вечером пятницы на улице Ленина в Усмани 18-летний водитель «Рено-Логан» съехал с дороги и автомобиль врезался в столб линии электропередач. В ДТП пострадали водитель и три его пассажира: 17-летняя девушка, 17-летний и 18-летний юноши. Все трое доставлялись в больницу.7 декабря Липецке на улице Хренникова 13-летняя девочка попала под «Мазду» 38-летнего водителя. В ГАИ сообщили, что авария произошла вне зоны пешеходного перехода. Девочка после оказания медицинской помощи была отпущена.В Грязях на улице Хлебозаводской 30-летний водитель «БМВ-320» сбил 10-летнего мальчика.«Ребенок доставлялся в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущен», — говорится в сводке дорожных происшествий.