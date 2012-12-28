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Происшествия
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сегодня, 14:12
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11 человек пострадали в дорожных авариях за пятницу и выходные дни
Среди пострадавших четверо детей и двое подростков.
«По предварительным данным, 46-летняя женщина — водитель «Лады-Калины» не уступила дорогу автобусу», — сообщили в ГАИ.
Этим же утром на дороге Усмань – Девица – Крутченская Байгора в Усманском районе 71-летний водитель «ВАЗ-21011» не уступил дорогу «Ладе Приоре» 30-летнего водителя. В столкновении пострадал 60-летний пассажир «Лады», он госпитализирован.
В Добринском районе с дороги Добринка – Талицкий Чамлык съехал автомобиль «Дэу-Актион». Травмы получили 60-летний водитель «Дэу» и его 63-летняя пассажирка.
Вечером пятницы на улице Ленина в Усмани 18-летний водитель «Рено-Логан» съехал с дороги и автомобиль врезался в столб линии электропередач. В ДТП пострадали водитель и три его пассажира: 17-летняя девушка, 17-летний и 18-летний юноши. Все трое доставлялись в больницу.
7 декабря Липецке на улице Хренникова 13-летняя девочка попала под «Мазду» 38-летнего водителя. В ГАИ сообщили, что авария произошла вне зоны пешеходного перехода. Девочка после оказания медицинской помощи была отпущена.
В Грязях на улице Хлебозаводской 30-летний водитель «БМВ-320» сбил 10-летнего мальчика.
«Ребенок доставлялся в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущен», — говорится в сводке дорожных происшествий.
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