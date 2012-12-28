Сегодня в Липецке: на важном участке ограничат движение, кто должен украшать рабочее место – мы сами или работодатель?

Все самое главное про наступивший понедельник.

Температура днём составит от 0 до -2 градусов, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.











С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в одном-единственном доме на улице Кривенкова, 3.











С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Архангельскую, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13; Астраханскую, 1, 1а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; Папина, 3а; Студенческоий городок, 5, 11, 12, 12а; Силикатную, 16, 17, 18, 19, 19а, 20; Усманскую; а с 9:00 до 11:00 в селе Косыревка без света останутся жители улицы Новой, 20, 20ф, 21.













С 9 декабря на трассе Р-119 Орёл-Тамбов, в районе поворота на Ссёлки, введут реверсивное движение. Оставят одну полосу для транспорта. Это связано с ремонтными работами на мосту.









В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная. 2) опять ждет мамочек и тех, кто готовится ими стать.















Мастер-класс по шитью декоративной гирлянды (12+) состоится в 16:00 в галерее современного искусства «буксир» (ул. Зегеля, 1).









Два новогодних вернисажа открылись в Ломе музыки (ул. П.Осипенко, 18) и ждут липчан каждый день.





Одна из них – «Зимние истории» (12+). Живопись и графику представят члены Союза художников России Татьяна Жебылева, Нели Бурлей, Борис Борисов, Екатерина Григорьева, Наталья Дмитриева, художники Ирина Чемякина, Дмитрий Викулин, Владимир Дерябин, Татьяна Кузнецова.















Излишне говорить, что люки без крышек представляют угрозу.









Новогоднее убранство





19% из них рассказали, что создание праздничной атмосферы берет на себя работодатель, еще 21% — что украшения допускаются, но за счет сотрудников, а 30% респондентов — что участвуют в украшении своих рабочих мест вместе с руководством.









С 09:00 до 18:00 перебои с электричеством из-за монтажа приборов учета на срок не более 3-х часов будут наблюдаться в домах № 1в по улице Звездной, № 39 по улице Космонавтов.Следить за дорожной ситуацией в городе помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, с помощью которых можно заранее узнать о пробках и по возможности из объехать.Неудобства продлятся по 25 декабря.В 10:00 в библиотеке ждут участниц проекта «Мама в ресурсе» (16+). Женщины поговорят с психологом о детских капризах; поиграют с детьми в веселые и занимательные игры; Продолжат творческий марафон на мастер-классе «Новогодний гном».Проведёт его Татьяна Тихомирова из швейной мастерской «Гармоника». Урок будет полезным и длительным – 1,2 – 2 часа.Вторая – «Зимняя сказка»– это изделия декоративно-прикладного искусства. Их создали члены Союза художников России Елена Смолеевская, Светлана Пастухова, Елена Зинина, художники Ирина Чемякина, Людмила Люрис, Юлия Косарева и архитекторы Надежда Пехова, Марина Коврякова, Маргарита Трофимова, семья Дмитриевых – Владимир, Наталья и Татьяна. В экспозиции представлены более 100 арт-предметов на новогоднюю тему: миниатюры, выполненные в различной технике, игрушки, керамика.Выставки продлится до 19 января. Вход свободный.Липчан призывают сообщать о проблемных местах по телефону (4742) 23-60-48. Там обещают разобраться, кому принадлежит проблемное место – Водоканалу или сторонней организации и принять меры.70% офисных сотрудников сообщили в опросе SuperJob, что в их компаниях существует традиция украшать рабочие места к Новому году.Судя по данным опроса, традиция украшения офиса к Новому году чаще соблюдается в женских коллективах и среди молодежи.78% офисных сотрудников нравится украшать рабочие места. Только каждый десятый относится к этой традиции отрицательно.