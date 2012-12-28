Сегодня в Липецке: на важном участке ограничат движение, кто должен украшать рабочее место – мы сами или работодатель?
Сегодня в Липецке: на важном участке ограничат движение, кто должен украшать рабочее место – мы сами или работодатель?
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: на важном участке ограничат движение, кто должен украшать рабочее место – мы сами или работодатель?
Все самое главное про наступивший понедельник.
Температура днём составит от 0 до -2 градусов, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.
Отключение воды
С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в одном-единственном доме на улице Кривенкова, 3.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Архангельскую, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13; Астраханскую, 1, 1а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; Папина, 3а; Студенческоий городок, 5, 11, 12, 12а; Силикатную, 16, 17, 18, 19, 19а, 20; Усманскую; а с 9:00 до 11:00 в селе Косыревка без света останутся жители улицы Новой, 20, 20ф, 21.
С 09:00 до 18:00 перебои с электричеством из-за монтажа приборов учета на срок не более 3-х часов будут наблюдаться в домах № 1в по улице Звездной, № 39 по улице Космонавтов.
Пробки
Следить за дорожной ситуацией в городе помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, с помощью которых можно заранее узнать о пробках и по возможности из объехать.
Зимний ремонт моста
С 9 декабря на трассе Р-119 Орёл-Тамбов, в районе поворота на Ссёлки, введут реверсивное движение. Оставят одну полосу для транспорта. Это связано с ремонтными работами на мосту.
Неудобства продлятся по 25 декабря.
«Мама в ресурсе»
В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная. 2) опять ждет мамочек и тех, кто готовится ими стать.
Сшей гирлянду сам
Мастер-класс по шитью декоративной гирлянды (12+) состоится в 16:00 в галерее современного искусства «буксир» (ул. Зегеля, 1).
Проведёт его Татьяна Тихомирова из швейной мастерской «Гармоника». Урок будет полезным и длительным – 1,2 – 2 часа.
Выставки
Два новогодних вернисажа открылись в Ломе музыки (ул. П.Осипенко, 18) и ждут липчан каждый день.
Одна из них – «Зимние истории» (12+). Живопись и графику представят члены Союза художников России Татьяна Жебылева, Нели Бурлей, Борис Борисов, Екатерина Григорьева, Наталья Дмитриева, художники Ирина Чемякина, Дмитрий Викулин, Владимир Дерябин, Татьяна Кузнецова.
Выставки продлится до 19 января. Вход свободный.
Сообщи об открытых люках
Излишне говорить, что люки без крышек представляют угрозу.
Липчан призывают сообщать о проблемных местах по телефону (4742) 23-60-48. Там обещают разобраться, кому принадлежит проблемное место – Водоканалу или сторонней организации и принять меры.
Новогоднее убранство
19% из них рассказали, что создание праздничной атмосферы берет на себя работодатель, еще 21% — что украшения допускаются, но за счет сотрудников, а 30% респондентов — что участвуют в украшении своих рабочих мест вместе с руководством.
Судя по данным опроса, традиция украшения офиса к Новому году чаще соблюдается в женских коллективах и среди молодежи.
78% офисных сотрудников нравится украшать рабочие места. Только каждый десятый относится к этой традиции отрицательно.
Дорогие липчане! Утро понедельника многие не могут представить без кофе, но ещё больше людей - без новостей в течение дня. Жители нашего региона привыкли читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.
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