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760
сегодня, 07:00
2

Сегодня в Липецке: на важном участке ограничат движение, кто должен украшать рабочее место – мы сами или работодатель?

Все самое главное про наступивший понедельник.

Без осадков

Температура днём составит от 0 до -2 градусов, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в одном-единственном доме на улице Кривенкова, 3.

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Отключение света

С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Архангельскую, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13; Астраханскую, 1, 1а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; Папина, 3а; Студенческоий городок, 5, 11, 12, 12а; Силикатную, 16, 17, 18, 19, 19а, 20; Усманскую; а с 9:00 до 11:00 в селе Косыревка без света останутся жители улицы Новой, 20, 20ф, 21.

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С 09:00 до 18:00 перебои с электричеством из-за монтажа приборов учета на срок не более 3-х часов будут наблюдаться в домах № 1в по улице Звездной, № 39 по улице Космонавтов.

Пробки

Следить за дорожной ситуацией в городе помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, с помощью которых можно заранее узнать о пробках и по возможности из объехать.


Зимний ремонт моста

С 9 декабря на трассе Р-119 Орёл-Тамбов, в районе поворота на Ссёлки, введут реверсивное движение. Оставят одну полосу для транспорта. Это связано с ремонтными работами на мосту.

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Неудобства продлятся по 25 декабря.

«Мама в ресурсе»

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная. 2) опять ждет мамочек и тех, кто готовится ими стать.

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В 10:00 в библиотеке ждут участниц проекта «Мама в ресурсе» (16+). Женщины поговорят с психологом о детских капризах; поиграют с детьми в веселые и занимательные игры; Продолжат творческий марафон на мастер-классе «Новогодний гном».

Сшей гирлянду сам

Мастер-класс по шитью декоративной гирлянды (12+) состоится в 16:00 в галерее современного искусства «буксир» (ул. Зегеля, 1).

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Проведёт его Татьяна Тихомирова из швейной мастерской «Гармоника». Урок будет полезным и длительным – 1,2 – 2 часа.

Выставки

Два новогодних вернисажа открылись в Ломе музыки (ул. П.Осипенко, 18) и ждут липчан каждый день.

Одна из них – «Зимние истории» (12+). Живопись и графику представят члены Союза художников России Татьяна Жебылева, Нели Бурлей, Борис Борисов, Екатерина Григорьева, Наталья Дмитриева, художники Ирина Чемякина, Дмитрий Викулин, Владимир Дерябин, Татьяна Кузнецова.

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Вторая – «Зимняя сказка» (12+)– это изделия декоративно-прикладного искусства. Их создали члены Союза художников России Елена Смолеевская, Светлана Пастухова, Елена Зинина, художники Ирина Чемякина, Людмила Люрис, Юлия Косарева и архитекторы Надежда Пехова, Марина Коврякова, Маргарита Трофимова, семья Дмитриевых – Владимир, Наталья и Татьяна. В экспозиции представлены более 100 арт-предметов на новогоднюю тему: миниатюры, выполненные в различной технике, игрушки, керамика.
Выставки продлится до 19 января. Вход свободный.

Сообщи об открытых люках

Излишне говорить, что люки без крышек представляют угрозу.

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Липчан призывают сообщать о проблемных местах по телефону (4742) 23-60-48. Там обещают разобраться, кому принадлежит проблемное место – Водоканалу или сторонней организации и принять меры.

Новогоднее убранство

70% офисных сотрудников сообщили в опросе SuperJob, что в их компаниях существует традиция украшать рабочие места к Новому году.

19% из них рассказали, что создание праздничной атмосферы берет на себя работодатель, еще 21% — что украшения допускаются, но за счет сотрудников, а 30% респондентов — что участвуют в украшении своих рабочих мест вместе с руководством.

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Судя по данным опроса, традиция украшения офиса к Новому году чаще соблюдается в женских коллективах и среди молодежи.

78% офисных сотрудников нравится украшать рабочие места. Только каждый десятый относится к этой традиции отрицательно.

Дорогие липчане! Утро понедельника многие не могут представить без кофе, но ещё больше людей - без новостей в течение дня. Жители нашего региона привыкли читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Ссёлки
10 минут назад
И ближайшие дярёвни.Мы очень рады Вашему бестолковому ремонту.Что же тогда Вы летом там делали?
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Житель
49 минут назад
Нету никакой радости ,да и радоваться особо не чему
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