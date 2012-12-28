Ревнивец выстрелил в пах сопернику: дело о разборках у дома №56 на улице Стаханова передано в суд

По данным следствия, на почве ревности обвиняемый не менее шести раз выстрелил из травматического пистолета в сожителя своей бывшей жены. У раненого соперника остались шрамы от выстрелов и ссадины от последующей борьбы на асфальте.