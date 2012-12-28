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Ревнивец выстрелил в пах сопернику: дело о разборках у дома №56 на улице Стаханова передано в суд
Происшествия
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14 минут назад
Ревнивец выстрелил в пах сопернику: дело о разборках у дома №56 на улице Стаханова передано в суд
По данным следствия, на почве ревности обвиняемый не менее шести раз выстрелил из травматического пистолета в сожителя своей бывшей жены. У раненого соперника остались шрамы от выстрелов и ссадины от последующей борьбы на асфальте.
Речь идёт о событиях, которые развернулись вечером 15 июня этого года в 15 метрах от дома №56 на улице Стаханова. Мужчина решил выяснить отношения с сожителем своей бывшей супруги, с которой у них есть общая пятилетняя дочь. Эту схватку записала камера наблюдения.
По данным следствия, ревнивец пустил в ход травматический пистолет калибра 9 миллиметров, из которого было сделано не менее шести выстрелов в соперника. Пистолет, кстати, так и не нашли.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, на теле потерпевшего остались многочисленные раны: на лопатке, правом плече, левом предплечье и непроникающая рана в паху. На месте заживления этих ран cформировались рубцы.
После стрельбы раненый мужчина повалил ревница на асфальт, выхватил из его руки пистолет и отбросил его в сторону. Во время борьбы мужчина получил другие травмы: разодрал руки и ноги об асфальт.
В тот же вечер на месте стрельбы и борьбы побывали полицейские: и они нашли 12 гильз. Ревнивцу грозит до пяти лет лишения свободы.
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