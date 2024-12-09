«Перестал ходить в церковь»: в храме не досчитались пожилого прихожанина и заявили об этом в полицию
Сегодня в Липецке: на важном участке ограничат движение, кто должен украшать рабочее место – мы сами или работодатель?
«Пришла в сознание и разговаривает с врачами» — в больнице выходили упавшую с четвертого этажа девочку
Мэрия требует от подрядчика сохранить аутентичность мозаичного панно в переходе под Петровским спуском
Ревнивец выстрелил в пах сопернику: дело о разборках у дома №56 на улице Стаханова передано в суд
Происшествия
423
сегодня, 13:49
Два человека спаслись из горящего дома в селе Большая Кузьминка
Дом сгорел полностью.
В селе Вешаловка того же округа в этот день горела бытовка в цеху для откорма крупного рогатого скота. В Деревне Яркино Становлянского округа огонь повредил отделку на одном квадратном метре двухквартирного дома.
В Липецке 6 декабря произошли три пожара: на улице Перова сгорел строительный вагончик, на улице Базарной — бытовка, на улице Депутатской в пятиэтажке горел электропровод.
Еще четыре пожара зарегистрировано в областном центре 7 декабря. В СНТ «Монтажник» сгорел садовый домик, на улице Краснозаводской огонь уничтожил автомобиль «Опель», на улице Белорусской сгорела хозпостройка, в Военном городке выгорел строительный вагончик.
В деревне Большая Ивановка Воловского округа сгорел частный дом, в селе Пады Липецкого округа — хозпостройка.
Три пожара произошло на выходных в Ельце. В Майском переулке 7 декабря огонь уничтожил хозпостройку, 8 декабря в поселке Электрик сгорело бесхозное строение, а в микрорайоне Александровский — отходы в мусоропроводе десятиэтажки.
Также за три дня пожарные шесть раз выезжали в Липецке на вызовы из-за подгоревшей пищи, и три раза тушили горящий на улице мусор.
0
2
0
0
0
Комментарии