Два человека спаслись из горящего дома в селе Большая Кузьминка

Дом сгорел полностью.



Вечером 6 декабря в селе Большая Кузьминка Липецкого округа из горящего дома спасли двух человек. Дом выгорел полностью, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В селе Вешаловка того же округа в этот день горела бытовка в цеху для откорма крупного рогатого скота. В Деревне Яркино Становлянского округа огонь повредил отделку на одном квадратном метре двухквартирного дома.В Липецке 6 декабря произошли три пожара: на улице Перова сгорел строительный вагончик, на улице Базарной — бытовка, на улице Депутатской в пятиэтажке горел электропровод.Еще четыре пожара зарегистрировано в областном центре 7 декабря. В СНТ «Монтажник» сгорел садовый домик, на улице Краснозаводской огонь уничтожил автомобиль «Опель», на улице Белорусской сгорела хозпостройка, в Военном городке выгорел строительный вагончик.В деревне Большая Ивановка Воловского округа сгорел частный дом, в селе Пады Липецкого округа — хозпостройка.Три пожара произошло на выходных в Ельце. В Майском переулке 7 декабря огонь уничтожил хозпостройку, 8 декабря в поселке Электрик сгорело бесхозное строение, а в микрорайоне Александровский — отходы в мусоропроводе десятиэтажки.Также за три дня пожарные шесть раз выезжали в Липецке на вызовы из-за подгоревшей пищи, и три раза тушили горящий на улице мусор.