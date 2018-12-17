сегодня, 09:00
Полицейские задержали нескольких угонщиков
Сотрудниками ОП № 4 УМВД России по Липецку установлены предполагаемые участники угона автомобиля "ВАЗ-21043", совершенного у 33-летнего гражданина. Ими оказались двое неработающих ранее судимых граждан, 22 и 23 лет.
Сотрудниками МО МВД России «Лебедянский» установлен предполагаемый участник угона автомобиля "Дэу-Нексия", совершенного у 42-летнего гражданина. Им оказался неработающий 31-летний житель Лебедянского района.
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Виталий Воеводкин
вред для нашего здоровья
Мотя