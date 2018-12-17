Происшествия

сегодня, 09:00

Полицейские задержали нескольких угонщиков

4 965
#угон
Полицейские задержали нескольких угонщиков

Сотрудниками ОП № 4 УМВД России по Липецку установлены предполагаемые участники угона автомобиля "ВАЗ-21043", совершенного у 33-летнего гражданина. Ими оказались двое неработающих ранее судимых граждан, 22 и 23 лет.

Сотрудниками МО МВД России «Лебедянский» установлен предполагаемый участник угона автомобиля "Дэу-Нексия", совершенного у 42-летнего гражданина. Им оказался неработающий 31-летний житель Лебедянского района.

4 965
#угон

Комментарии (4)

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48

13 минут назад
Мотя, ты точно надышалась и уже давно видимо
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Виталий Воеводкин

43 минуты назад
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал -- http://promocash.ga --. От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
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вред для нашего здоровья

59 минут назад
Мотя, кушать тоже вредно, сплошное гмо
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Мотя

сегодня, 09:08
На то и щуки в море, чтоб карась не дремал! Авто- это колоссальный вред для нашего здоровья. Выхлопы- свинец, бензопирен, чего только в выхлопах нет! Свинец накапливается в мозгу как тяжелый металл, и его молекулы уже вывести оттуда невозможно! Подышал гарью- вот вам и рак! Погулял у автодороги- вот вам и забетонированные бронхолегочные
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