Общество

28 минут назад

Дед Мороз устроил в Липецке рейд

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#рейд #благоустройство #дед мороз
Дед Мороз устроил в Липецке рейд

Тематическую акцию провели в Октябрьском округе.

Сотрудники управления Октябрьским округом администрации Липецка с фантазией подошли к будничным рейдам по благоустройству территории. Участником привычного мониторинга стал Дед Мороз. В костюм главного зимнего волшебника одели одного из сотрудников и прошли с ним по округу.

- Рейд по выявлению нарушений был необычным. В связи с предпраздничной атмосферой сотрудники управления округом проинспектировали микрорайон Тракторостроителей в наряде Деда Мороза, - указывают в управлении.

В результате специалисты прошли 11 объектов малого бизнеса. Выдано 2 предписания, составлено 4 протокола, вручены уведомления по украшению входных групп новогодней атрибутикой.

Фото: управление Октябрьским округом
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#рейд #благоустройство #дед мороз

Комментарии (1)

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товарищ

7 минут назад
Здорово придумали - молодцы чиновники , хоть что то сделали для людей. Еще бы нарядился бы новый губерсбер и прошелся бы по школам , особенно в 64 школу и узнал бы много новенького . Например как учителей зажали в тиски по зарплате. Госпожа Кушникова рвет и мечет стать директором школы. Учителя ходят на ЕГЭ бесплатно , замены не оплачиваются , вместо 150 учителей ,осталось 70 , все граммотные педагоги уходят в другие школы , еще 15 человек дорабатывают год и прощай 64 шк. Выдавливают самых * , создается атмосфера психоза , а страдают наши дети и образование в целом. Верхушка устроила себе отдельно от всех корпоратив за бешенные деньги в ресторане. Уних говорят зарплаты по 90 т.рублей. , а у учителя 10-24 т.р. Фундаментальная школа разваливается , а ведь не для таких Кушниковых ее великий Котельников открывал. Пора проверку Дедом морозом устроить , и не бояться прокурорских детей ,которые с нами яко бы учатся. Скоро эту школу будут называть для слаборазвитых детишек. П
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