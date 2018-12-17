Дед Мороз устроил в Липецке рейд

Тематическую акцию провели в Октябрьском округе.

Сотрудники управления Октябрьским округом администрации Липецка с фантазией подошли к будничным рейдам по благоустройству территории. Участником привычного мониторинга стал Дед Мороз. В костюм главного зимнего волшебника одели одного из сотрудников и прошли с ним по округу.



- Рейд по выявлению нарушений был необычным. В связи с предпраздничной атмосферой сотрудники управления округом проинспектировали микрорайон Тракторостроителей в наряде Деда Мороза, - указывают в управлении.



В результате специалисты прошли 11 объектов малого бизнеса. Выдано 2 предписания, составлено 4 протокола, вручены уведомления по украшению входных групп новогодней атрибутикой.



Фото: управление Октябрьским округом