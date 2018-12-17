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48 минут назад

ЦБ пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019–2021 годы

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ЦБ пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019–2021 годы

Банк России опубликовал очередной доклад о денежно-кредитной политике, в котором пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019–2021 годы.

Главное изменение — прогноз по ценам на нефть. Центробанк ожидает, что в 2019 году баррель нефти в среднем за год будет стоить $55, а не $63. Ожидания связаны с увеличением добычи нефти в США и смягчением условий импорта топлива из Ирана.

Кроме того, в следующем году Центробанк ожидает увеличения инфляции — до 5–5,5% с возможным пиковым значением в 6% в I квартале. Больше всего на рост цен повлияет повышение НДС, сказано в докладе Банка России. Между тем уже в 2020 году регулятор ожидает стабилизации инфляции и возвращения показателя на уровень 4%, пишут  "Известия".  

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