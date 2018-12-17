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50 минут назад

Эксперты отметили рост интереса россиян к политике в 2018 году

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Эксперты отметили рост интереса россиян к политике в 2018 году

Политические кампании 2018 года показали рост интереса россиян к политике и формирование более конкурентной среды. Об этом «Известиям» заявили эксперты, прокомментировавшие прошедшие выборы губернатора в Приморском крае.

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов отметил, что явка на повторных выборах в регионе была выше, чем в сентябре.

«Высокая явка возникла на фоне активной информационной кампании. Результаты хорошие, честные, ожидаемые. Там, где власть реально работает и осуществляет диалог с населением, огульный популизм не проходит», — прокомментировал «Известиям» эксперт.

Глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов подчеркнул атмосферу «значительного внимания к законности» выборов главы края.

«Победа Кожемяко закономерна: он известный и яркий политик, он провел заметную кампанию, в ходе которой существенно расширил свою электоральную поддержку», — считает Орлов.

По мнению политтехнолога Дмитрия Фетисова, в ближайшее время стоит ожидать усиления внимания федерального центра к региональным проблемам.

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