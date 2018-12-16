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Явка на повторных выборах в Приморье превысила 39%

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#Выборы в Приморье
Явка на повторных выборах в Приморье превысила 39%

Явка на повторных выборах губернатора Приморского края превысила показатели сентябрьского голосования. По данным краевого избиркома, к шести часам вечера по местному времени на повторных выборах проголосовали 39,57% избирателей.

По состоянию на 18 часов 16 декабря в повторных выборах губернатора Приморского края приняли участие уже 39,57% избирателей края, - сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт избиркома Приморья.

50-процентный порог по явке превышен в Артеме (52,66%), Кировском районе (55,25%), Октябрьском районе (52,47%), Черниговском районе (56,70%), Дальнереченском районе (54,23%). И даже из этого уровня выбивается "аномальная" явка в Спасске-Дальнем - 64%, это более, чем 15% выше, чем было там в сентябре.
137
#Выборы в Приморье

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