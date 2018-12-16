сегодня, 12:48
Явка на повторных выборах в Приморье превысила 39%
Явка на повторных выборах губернатора Приморского края превысила показатели сентябрьского голосования. По данным краевого избиркома, к шести часам вечера по местному времени на повторных выборах проголосовали 39,57% избирателей.
50-процентный порог по явке превышен в Артеме (52,66%), Кировском районе (55,25%), Октябрьском районе (52,47%), Черниговском районе (56,70%), Дальнереченском районе (54,23%). И даже из этого уровня выбивается "аномальная" явка в Спасске-Дальнем - 64%, это более, чем 15% выше, чем было там в сентябре.