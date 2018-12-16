Общество

48 минут назад

Житель «Университетского» строит снежную горку для детей по ночам

5 565
#"Университетский" #доброе дело
3
Житель «Университетского» строит снежную горку для детей по ночам

По словам местных, мужчина работает по ночам

Как сообщает житель улицы Замятина, пятую ночь подряд, мужчина, в одиночку строит детскую снежную горку во дворе дома №1.

"Кто бы ты не был, человек, спасибо!", написал автор видео, размещенного в сообществе микрорайона "Университетский".


5 565
#"Университетский" #доброе дело
3

Комментарии (5)

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Миха

12 минут назад
Молодец! Без показухи- дело делает!
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яяяя

22 минуты назад
и почему то это нужно только одному ЧЕЛОВЕКУ !!! ГДЕ ОСТАЛЬНЫЕ ???? НУ -КА МУЖИКИ И ПРАВДА ПОЛОЖИТЕ СВОИ МОБИЛЫ С ИГРАМИ В СТОРОНУ И ВПЕРЁД ГОРКИ ДЕТЯМ СТРОИТЬ !!!
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Больше бы таких людей!

22 минуты назад
Видно ,что человек не хочет светится. Делает от души ,что бы дети под новый год увидели горку,а не его труды."Я знаю --город будет ,я знаю --саду цвесть ,когда такие люди у нас в России есть"! Маяковский (переделано-"-В стране Советской есть").
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НУ ДА

24 минуты назад
МОЛОДЕЦ МУЖЧИНА !!! СЕЙЧАС ТАКИХ И НЕ ВСТРЕТИШЬ !!!
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Гость

24 минуты назад
А вам слабо? Подняли бы себя любимых с дивана, отложили мобилу в сторону и вниз... Гуртом и батьку бить веселее, как говорили наши деды...а вы только с балкона снимать... ваши дети тоже кататься будут наверняка, вот оно наше сегодняшнее, один с сошкой семеро с ложкой
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