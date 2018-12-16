Общество
48 минут назад
Житель «Университетского» строит снежную горку для детей по ночам
5 565
По словам местных, мужчина работает по ночам
Как сообщает житель улицы Замятина, пятую ночь подряд, мужчина, в одиночку строит детскую снежную горку во дворе дома №1.
"Кто бы ты не был, человек, спасибо!", написал автор видео, размещенного в сообществе микрорайона "Университетский".
"Кто бы ты не был, человек, спасибо!", написал автор видео, размещенного в сообществе микрорайона "Университетский".
5 565
Миха
яяяя
Больше бы таких людей!
НУ ДА
Гость