Житель «Университетского» строит снежную горку для детей по ночам

По словам местных, мужчина работает по ночам

Как сообщает житель улицы Замятина, пятую ночь подряд, мужчина, в одиночку строит детскую снежную горку во дворе дома №1.



"Кто бы ты не был, человек, спасибо!", написал автор видео, размещенного в сообществе микрорайона "Университетский".





