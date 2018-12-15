Команда ЛКС проиграла - 1:6, и вновь ей забил даже... вратарь соперников

Впрочем. чего еще ждать от команды, которую руководство отправило на матч с лидером... в день игры.

Матч, который хочется побыстрее стереть из памяти, провели на выезде игроки мини-футбольного клуба ЛКС. Команда «Алмаз-АЛРОСА» из Мирного разгромила липчан - 6:1.

Ехать на место «прописки» сегодняшних соперников в Якутию липчанам не пришлось: свои домашние матчи «ювелиры» проводят в подмосковном Троицке.

Описывать игру нет никакого смысла. Уже в первом тайме в воротах липчан побывали три безответных гола. После перерыва «Алмаз-АЛРОСА» забил еще столько же, причем - на любой вкус. По «дублю» у хозяев сделали Денис Целюх и Никита Илько, по одному голу забили Константин Левин и Давид Савлохов. Последний это - голкипер якутской команды, который тоже умудрился поразить ворота липчан. Концовку матча ЛКС проводил, заменив вратаря на полевого игрока. Сначала Савлохов сделал голевую передачу на Целюха, а на последней минуте забил и сам ударом через всю площадку.

Отметим, что уже во второй игре подряд липецкому клубу забивают вратари соперников - есть повод задуматься.

У липчан мяч престижа забил Антон Зайцев. Добавим, что ЛКС сегодня играл без своего травмированного капитана Александра Замковца, а также без опытного 34-летнего воронежского «легионера» Андрея Кравцова, который не поехал на игру с официальной формулировкой «по семейным обстоятельствам». Впрочем, и эти два игрока вряд ли что-либо смогли кардинально изменить. Почему? И оставшейся обоймы игроков ЛКС, а также тренерского мастерства Александра Фролова хватит, чтобы успешно противостоять любому сопернику. И сегодня липчан нельзя упрекнуть в безволии: команда сражалась, насколько это было возможно. Но проблема опять оказалась в организации. В одной из социальных сетей написано, что ЛКС отправился на матч в Троицк ... только сегодня утром.

Если это не очередной пиар-провал клуба, а правда, то картина получается совсем грустной. Выходит, что футболисты вынуждены были выходить на игру сразу после неблизкой зимней дороги, выжатыми, как лимон. До 8-й минуты липчане еще держались, но затем неизбежно «кончился бензин» - начали пропускать.

Если руководство клуба думает, что с лидером высшей лиги можно сыграть «с колес», то это говорит лишь об уровне профессионализма таких начальников. Или другой вариант: на матч с сильным соперником просто махнули рукой, решив сэкономить. Тогда, какой спрос с футболистов?



Фото vk.com/mfc_almaz_alrosa

