В Реутове липецкому мини-футбольному клубу забил даже вратарь соперников

Обидчиками липчан стали "коммунисты".

Сегодня в матче Западной конференции высшей лиги в подмосковном Реутове игроки липецкого мини-футбольного клуба уступили дублерам столичного клуба КПРФ - 2:4.

В прошлом туре липчане прервали серию поражений, длившуюся 5 матчей, обыграв в гостях саратовскую «Волгу». Сегодня команда вновь испытала горечь поражения.

Название команды соперников то самое, партийное. Парни в красных (а каких же еще!) футболках представляют коммунистическую партию РФ: основной состав выступает в суперлиге, а дублеры - в высшем дивизионе.

Сегодняшний матч начался за забавного «дубля» игрока хозяев Владислава Савостьянова: на 5-й минуте он поразил чужие ворота, а на 8-й... свои. Так усилиями одного и того же игрока счет стал - 1:1. На 16-й минуте КПРФ забила второй гол после немудреной комбинации. Неугомонный Савостьянов с аута прострелил на дальнюю штангу, и этого оказалось достаточно, чтобы Тимур Мандрусов вновь поразил ворота Александра Елфимова. Однако все голевые усилия серпасто-молоткастых свел на нет Максим Истомин, который за минуту до перерыва в быстрой ответной атаке поразил ворота КПРФ-2, и первый тайм завершился вничью 2:2.

«Коммунисты» больше владели мячом и чаще атаковали и во второй половине встречи. Поэтому они вновь сумели забить два гола за тайм, в то время как липчане догнать их уже не смогли. На 32-й минуте Елфимов в борьбе за мяч всем телом снес Максима Мухутдинова, и арбитр без колебаний показал на 6-метровую отметку. Сомневаться в справедливости назначения пенальти можно только при о-о-очень большом желании, назвать его спорным могли только завзятые любители этого дела, которые любят подискутировать на любую тему - например, впадает ли Волга в Каспийское море и что едят лошади.

Опытный 28-летний игрок основного состава КПРФ Ренат Шакиров, набирающий после травмы форму в дубле, шансов с пенальти Елфимову не оставил и вывел вперед свою команду. А на последней минуте липецкие ворота поразил... вратарь КПРФ-2. К тому моменту гости уже заменили своего голкипера, выпустив вместо него пятого полевого игрока. Дмитрий Молчанов ударом со своей половину поля поразил противоположные пустые ворота и установил окончательный счет.