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На улице Московской разорвало иномарку

15 4359
#Авария #ДТП
4
На улице Московской разорвало иномарку
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Сегодня ночью в Липецке на улице Московской столкнулись автомобили "Киа" и "Ауди". От удара из автомобиля "Киа" вырвало колеса.

Очевидцы аварии утверждают, что столкновение произошло из-за выезда на встречную полосу.

За рулем "Киа" находилась женщина, она и водитель "Ауди" остались живы.

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15 4359
#Авария #ДТП
4

Комментарии (15)

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Вован, настоящий!!!

21 минуту назад
За рулем "Киа" находилась женщина, она второй водитель остались живы. Что тут не понятно-то? Просто они со "второй водителем" по очереди ездят. Вот и остались живы.
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Липчанин

27 минут назад
алкан с 15-го, ты прав. Секрет тупости статей Город 48 ракскрыт
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Третий водитель

33 минуты назад
За рулем "Киа" находилась женщина, она второй водитель остались живы.
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Ольга

34 минуты назад
Ржу не могу!, Так нельзя говорить.А если это была бы твоя мама? Тоже радовался?Идиот
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алкан с 15-го

36 минут назад
Максим, У них видимо как в мультике,когда Дядя Федор письмо писал родителям.Каждый подходит к компу и пишет о чем попало....
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777

38 минут назад
Хорошо, что встретили друг дружку. А могли бы - людей! Не дай БОГ!!!
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Макс

39 минут назад
Плохо
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Ржу не могу!

45 минут назад
Две дуры! Жаль, что живы!
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Максим

50 минут назад
Липчанин1, этим убогим бесполезно что-либо говорить относительно ошибок в текстах. Вместо того, чтобы обратить внимание на свою "работу" и хоть как-то измениться к лучшему - они просто удаляют неугодные комментарии и отправляют в бан. Мне иногда кажется, что они специально с кучей грамматических и лексических ошибок пишут, чтобы за юродивых сойти)))). Я реально не могу понять, что с ними не так, почему они тексты перед публикацией не проверяют и не редактируют?
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skrip

51 минуту назад
Сергей 13, Да ты чё.Тогда бы у Камаза колеса потлетали.
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