Общество
сегодня, 14:39
На улице Московской разорвало иномарку
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Сегодня ночью в Липецке на улице Московской столкнулись автомобили "Киа" и "Ауди". От удара из автомобиля "Киа" вырвало колеса.
Очевидцы аварии утверждают, что столкновение произошло из-за выезда на встречную полосу.
За рулем "Киа" находилась женщина, она и водитель "Ауди" остались живы.
Очевидцы аварии утверждают, что столкновение произошло из-за выезда на встречную полосу.
За рулем "Киа" находилась женщина, она и водитель "Ауди" остались живы.
Вован, настоящий!!!
Липчанин
Третий водитель
Ольга
алкан с 15-го
777
Макс
Ржу не могу!
Максим
skrip