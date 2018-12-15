На улице Московской разорвало иномарку

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Сегодня ночью в Липецке на улице Московской столкнулись автомобили "Киа" и "Ауди". От удара из автомобиля "Киа" вырвало колеса.



Очевидцы аварии утверждают, что столкновение произошло из-за выезда на встречную полосу.



За рулем "Киа" находилась женщина, она и водитель "Ауди" остались живы.



