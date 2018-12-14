сегодня, 16:25
Дело об убийстве на свадьбе передано в суд
Прокурор Добринского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту убийства 29-летнего села Ржавец.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) предъявлено 19-летнему парню
Напомним, что преступление было совершено этим летом на свадьбе в селе Ржавец.По данным следствия, вечером 12 августа во время свадьбы между гостями возник конфликт. 19-летний парень, затаив обиду, ушел домой за ножом. Вернувшись, он нашел обидчика и на глазах очевидцев ударил его ножом в грудь. Раненого повезли в больницу, но по дороге он умер.
Санкция статьи влечет наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.
Вальтер с кладбища