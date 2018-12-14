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сегодня, 15:23
Лайфхак для липчан: Новый год - без удара по кошельку
«Город Скидок 48» запустил праздничную рубрику выгодных предложений.
В канун Нового года мы всегда думаем о том, как эффектно подготовиться к празднику, где выбрать любимым подарки, как интересно провести длинные каникулы. И при этом - не остаться с пустыми карманами. Сайт «Город Скидок 48» давно помогает липчанам находить выгодные предложения и перед Новым годом избавил пользователей от поиска лучших цен.
Специально к празднику ресурс запустил тематическую рубрику «Новый год». Без чего не обходится Новый год? Конечно же, без ёлочки, радости детей при визите Деда Мороза, подарков, красочных фейерверков и корпоративных вечеров. Все это обычно влетает в копеечку. Но не для пользователей «Города Скидок 48». В рубрике «Новый год» собрали все выгодные праздничные предложения в Липецке — от покупки новогоднего дерева до тематической семейной фотосессии, от праздничных банкетов до визита главного зимнего волшебника и Снегурочки. А еще в Липецке реально можно закатить шикарный корпоратив и не разорить компанию.
Новый год для прекрасной половины человечества — очередной повод обновить образ и побаловать себя косметическими процедурами. Здесь на выручку липчанкам - выгодные акции раздела «Красота». Привести себя в порядок к торжеству, поухаживать за собой, создать праздничное настроение, влюбиться в себя новую - помогут опытные мастера сферы красоты и здоровья. Укладка, макияж, маникюр, белоснежная улыбка, бронзовый загар — все это по привлекательным ценам. Надо только выбрать и найти время на себя любимую.
Новогодние каникулы — это море свободного времени. Можно, например, сходить к друзьям. Конкуренцию «Оливье» и мандаринам устроят суши, бургеры и пицца. Заказать их в полцены, причем — с доставкой, можно по купонам из рубрики «Еда». Надоело сидеть за столом? Об этом на «Городе Скидок 48» тоже позаботились. Здесь вас порадуют выгодные предложения устроить выходные за городом, отправиться в мини-путешествия по России, всей семьей посетить развлекательный центр. А для любителей тайн и острых ощущений — целая серия квест-комнат.
Живите полной жизнью - экономьте с сайтом «Город Скидок 48»!
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Специально к празднику ресурс запустил тематическую рубрику «Новый год». Без чего не обходится Новый год? Конечно же, без ёлочки, радости детей при визите Деда Мороза, подарков, красочных фейерверков и корпоративных вечеров. Все это обычно влетает в копеечку. Но не для пользователей «Города Скидок 48». В рубрике «Новый год» собрали все выгодные праздничные предложения в Липецке — от покупки новогоднего дерева до тематической семейной фотосессии, от праздничных банкетов до визита главного зимнего волшебника и Снегурочки. А еще в Липецке реально можно закатить шикарный корпоратив и не разорить компанию.
Новый год для прекрасной половины человечества — очередной повод обновить образ и побаловать себя косметическими процедурами. Здесь на выручку липчанкам - выгодные акции раздела «Красота». Привести себя в порядок к торжеству, поухаживать за собой, создать праздничное настроение, влюбиться в себя новую - помогут опытные мастера сферы красоты и здоровья. Укладка, макияж, маникюр, белоснежная улыбка, бронзовый загар — все это по привлекательным ценам. Надо только выбрать и найти время на себя любимую.
Новогодние каникулы — это море свободного времени. Можно, например, сходить к друзьям. Конкуренцию «Оливье» и мандаринам устроят суши, бургеры и пицца. Заказать их в полцены, причем — с доставкой, можно по купонам из рубрики «Еда». Надоело сидеть за столом? Об этом на «Городе Скидок 48» тоже позаботились. Здесь вас порадуют выгодные предложения устроить выходные за городом, отправиться в мини-путешествия по России, всей семьей посетить развлекательный центр. А для любителей тайн и острых ощущений — целая серия квест-комнат.
Живите полной жизнью - экономьте с сайтом «Город Скидок 48»!
"PR"