На проспекте Победы умер за рулем машины в свой день рождения анестезиолог-реаниматолог
Участник потасовки с лопатой у пляжа в Грязях стал героем новых разборок — теперь у детского сада
Нож в груди: полицейские поймали подозреваемого в покушении на убийство 25-летнего парня
Происшествия
54
18 минут назад
25-летний усманец оборудовал арендованный гараж для фасовки наркотиков
И получил восемь лет колонии строгого режима.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в 2022 году мужчина в мессенджере вступил в переписку с неизвестным, который предложил ему работать закладчиком.
Усманец оборудовал арендованный гараж всем необходимым для фасовки наркотиков. Информацию о местонахождении тайников он получал от неизвестных кураторов, после чего перевозил наркотики в гараж и фасовал по пакетикам для дальнейшего сбыта.
Но в 2024 году в гараж нагрянули сотрудники ФСБ и нашли 308,8 грамма наркотиков.
0
0
0
2
0
Комментарии