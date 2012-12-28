25-летний усманец оборудовал арендованный гараж для фасовки наркотиков

И получил восемь лет колонии строгого режима.

Чаплыгинский районный суд приговорил 25-летнего усманца к восьми годам колонии строгого режима за три эпизода покушения на сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору, c использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в крупном размере (по части третьей статьи 30, пункту «г» части четвёртой статьи 228.1 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в 2022 году мужчина в мессенджере вступил в переписку с неизвестным, который предложил ему работать закладчиком.Усманец оборудовал арендованный гараж всем необходимым для фасовки наркотиков. Информацию о местонахождении тайников он получал от неизвестных кураторов, после чего перевозил наркотики в гараж и фасовал по пакетикам для дальнейшего сбыта.Но в 2024 году в гараж нагрянули сотрудники ФСБ и нашли 308,8 грамма наркотиков.