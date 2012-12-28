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Общество
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50 минут назад
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На улице Филипченко прорвало канализацию
Коммунальная авария произошла у дома № 5/3 на улице Филипченко. На фотографиях видно, что вода пробивается сквозь колодец и разливается рекой по улице.
В пресс-службе «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что на сетях водоотведения произошел засор, и пообещали направить на место бригаду для его устранения.
В очередной раз «РВК-Липецк» напоминает, что работа городской системы водоотведения зависит не только от водоканала, но и от самих жителей города. Смывать в канализацию можно только водорастворимую бумагу, попадание прочих предметов — остатков пищи, строительного мусора, наполнителей туалетов для животных, влажных салфеток — может спровоцировать засор.
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