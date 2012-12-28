На улице Филипченко прорвало канализацию

«Старт канализации» — так подписал липчанин Валерий фотографии, присланные GOROD48.Коммунальная авария произошла у дома № 5/3 на улице Филипченко. На фотографиях видно, что вода пробивается сквозь колодец и разливается рекой по улице.В пресс-службе «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что на сетях водоотведения произошел засор, и пообещали направить на место бригаду для его устранения.В очередной раз «РВК-Липецк» напоминает, что работа городской системы водоотведения зависит не только от водоканала, но и от самих жителей города. Смывать в канализацию можно только водорастворимую бумагу, попадание прочих предметов — остатков пищи, строительного мусора, наполнителей туалетов для животных, влажных салфеток — может спровоцировать засор.