«Яндекс» и «Википедия» похоронили Порошенко

В поисковой системе «Яндекс» появилась дата смерти президента Украины Петра Порошенко. Если ввести его имя и фамилию в поиск, то можно обнаружить, что украинский лидер уже три дня как мертв. По версии «Яндекса», Петр Порошенко умер 11 декабря 2018 года в возрасте 53 лет.





По версии поисковика, президент Украины умер во вторник, 11 декабря 2018 года. Сейчас ошибку уже исправили. Ее причины пока неизвестны, - передает



В "Википедии" также "похоронили" украинского президента Петра Порошенко. Как указано в виджете в поисковике "Яндекса", лидер Незалежной "умер 11 декабря" в возрасте 53 лет.



Судя по всему, в самой "Википедии" информацию о "смерти" Порошенко уже поправили. В "Яндексе" же пока эти данные исправить не успели, и украинский лидер до сих "мёртв" в виджете.



Добавим, что по крайней мере вчера Порошенко находился в полном здравии и общался с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.



В последнее время Петр Порошенко стал активным участником информационной повестки. Накануне он озвучил три вещи, которых, по его мнению, боится Россия, и выступил с заявлением из-за событий в Керченском проливе. При запросе информации о президенте Украины Петре Порошенко поисковая система «Яндекс» сообщала о его смерти. Скриншот с ошибкой быстро разошелся по социальным сетям.По версии поисковика, президент Украины умер во вторник, 11 декабря 2018 года. Сейчас ошибку уже исправили. Ее причины пока неизвестны, - передает Life.ru В "Википедии" также "похоронили" украинского президента Петра Порошенко. Как указано в виджете в поисковике "Яндекса", лидер Незалежной "умер 11 декабря" в возрасте 53 лет.Судя по всему, в самой "Википедии" информацию о "смерти" Порошенко уже поправили. В "Яндексе" же пока эти данные исправить не успели, и украинский лидер до сих "мёртв" в виджете.Добавим, что по крайней мере вчера Порошенко находился в полном здравии и общался с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.В последнее время Петр Порошенко стал активным участником информационной повестки. Накануне он озвучил три вещи, которых, по его мнению, боится Россия, и выступил с заявлением из-за событий в Керченском проливе.