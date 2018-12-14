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«Яндекс» и «Википедия» похоронили Порошенко

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#Порошенко #Яндекс #Википедия
«Яндекс» и «Википедия» похоронили Порошенко

В поисковой системе «Яндекс» появилась дата смерти президента Украины Петра Порошенко. Если ввести его имя и фамилию в поиск, то можно обнаружить, что украинский лидер уже три дня как мертв. По версии «Яндекса», Петр Порошенко умер 11 декабря 2018 года в возрасте 53 лет.

При запросе информации о президенте Украины Петре Порошенко поисковая система «Яндекс» сообщала о его смерти. Скриншот с ошибкой быстро разошелся по социальным сетям.

По версии поисковика, президент Украины умер во вторник, 11 декабря 2018 года. Сейчас ошибку уже исправили. Ее причины пока неизвестны, - передает Life.ru.

В "Википедии" также "похоронили" украинского президента Петра Порошенко. Как указано в виджете в поисковике "Яндекса", лидер Незалежной "умер 11 декабря" в возрасте 53 лет.

Судя по всему, в самой "Википедии" информацию о "смерти" Порошенко уже поправили. В "Яндексе" же пока эти данные исправить не успели, и украинский лидер до сих "мёртв" в виджете.

Добавим, что по крайней мере вчера Порошенко находился в полном здравии и общался с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

В последнее время Петр Порошенко стал активным участником информационной повестки. Накануне он озвучил три вещи, которых, по его мнению, боится Россия, и выступил с заявлением из-за событий в Керченском проливе.
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#Порошенко #Яндекс #Википедия

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