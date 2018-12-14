Происшествия

сегодня, 11:31

Спасатели доставали пострадавших из разбитой в лобовом столкновении легковушки

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#Авария #ДТП
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Спасатели доставали пострадавших из разбитой в лобовом столкновении легковушки

В аварии ранены три человека.

Сегодня около девяти утра на виадуке трассы Орел-Тамбов над Елецкой трассой произошло лобовое столкновение автокрана «КамАЗ» и «Киа Рио».

Прибывшая на место происшествия дежурная смена спасателей управления по делам ГО и ЧС г. Липецка с помощью гидроинструмента извлекла зажатых в салоне «Киа Рио» пострадавших водителя и двух пассажиров. Раненых передали бригаде «Скорой помощи».

5 2700
#Авария #ДТП
1

Комментарии (5)

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игорь

18 минут назад
как фото вставить?
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Гость

30 минут назад
Дорожное полотно может и нормальное,а вот обочины не чишены,там вообще ехать не возможно...
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гостья

51 минуту назад
т.е.у нас теперь новостью является, что спасатели выполняют свою работу? чем дальше, тем интереснее кино...
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skrip

сегодня, 11:57
После ремонта дорожное полотно отличное.Зачем отремонтировали дорогу ?По ухабам ездили со скоростью 5 км и менее и аварий не было.Могзов не хватает у водил однозначно.
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Автор статьи

сегодня, 11:47
КЭП, ты ли это?
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