Спасатели доставали пострадавших из разбитой в лобовом столкновении легковушки

В аварии ранены три человека.

Сегодня около девяти утра на виадуке трассы Орел-Тамбов над Елецкой трассой произошло лобовое столкновение автокрана «КамАЗ» и «Киа Рио».



Прибывшая на место происшествия дежурная смена спасателей управления по делам ГО и ЧС г. Липецка с помощью гидроинструмента извлекла зажатых в салоне «Киа Рио» пострадавших водителя и двух пассажиров. Раненых передали бригаде «Скорой помощи».



