В ТОП-5 путешествий в предновогодние выходные попал фестиваль «Отъезжее поле»

Аналитическое агентство ТурСтат определило, где проходят лучшие предновогодние события и куда поехать на выходные 15 и 16 декабря 2018 года.

Лучшие Фестиваля Декабря 2018 Выходные 15-16 Декабря 2018:

Путешествие в Рождество, Москва: 14 декабря 2018 — 13 января 2019 Матч Россия-Финляндия, Кубок Первого канала, Санкт-Петербург: 16 декабря 2018 НаШествие Дедов Морозов, Рыбинск, Ярославская обл.: 15 декабря 2018 Фестиваль валенка, Ивановская область: 15 декабря 2018 Праздник «Отъезжее Поле», Липецкая область: 15 декабря 2018

Лучшие фестивали и праздники зимы для туристов в выходные 15.12.2018 и 16.12.2018 пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Рыбинске Ярославской области, Масловке Липецкой области и Кинешемском районе Ивановской области. Рейтинг представлен по результатам анализа уникальности и популярности зимних праздников и фестивалей выходных декабря у туристов.Праздник русской псовой охоты «Отъезжее поле» пройдет 15 декабря 2018 года в деревне Масловка Данковского района Липецкой области. В программе праздника — походный лагерь охотников, шествие клубов исторической реконструкции и охотников со своими питомцами — борзыми и соколами. Для посетителей — метание копья и стрельба из спортивного лука, прогулки на лошадях, посиделки у охотничьих костров, бесплатные угощения и концертные номера участников художественной самодеятельности, а также показательный бой охотничьих собак с лисами и выставка декоративно-прикладного творчества местных мастеров.