Общество

сегодня, 14:56

Мэрия Липецка намерена забрать себе долгострой

10 1839
#долгострой
3
Мэрия Липецка намерена забрать себе долгострой

Чиновникам не нравится ситуация с гостиницей на проспекте 60 лет СССР.

Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка ответил на предложение убрать забор с дороги у долгостроя в 20 микрорайоне. Речь о том самом незавершенном строительстве - сначала казино, а потом гостиницы - между проспектами Победы, 60 лет СССР и улицей Меркулова. В ответе чиновников указаны перспективы участка.

- Застройщик принял решение о внесении изменений в рабочий проект объекта с корректировкой графика строительных работ. Однако до настоящего времени в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка за получением разрешения на строительство застройщик не обращался. Ситуация с долгостроем имеет широкий общественный резонанс и получила негативную реакцию населения. Департамент направил в адрес управления имущественных и земельных отношений Липецкой области письмо о возможности рассмотрения вопроса по изъятию данного участка до истечения окончания срока аренды; обоснование - неиспользование по целевому назначению, - значится в ответе департамента градостроительства администрации Липецка.

Застройщиком объекта «Гостиничный торгово - развлекательный комплекс в Липецке» является ОАО «Комплекс гостиницы «Орленок». Срок действия ранее выданного разрешения на строительство  истек 27 декабря 2016 года. Стройка по факту остановилась более десяти лет назад. Наличие такого «соседа» не раз вызывало нарекание у липчан. Горожане считают, что долгострой не только уродует вид микрорайона, но и отнимает у них землю, на которой можно разбить сквер.

10 1839
#долгострой
3

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ребятушки

1 минуту назад
все жалобы теперь туда - http://council.gov.ru/structure/persons/461/ и http://council.gov.ru/services/discussions/blogs/99385/
ответить

ЖИТЕЛЬ ПРОСПЕКТА

11 минут назад
ОТДАТЬ ПОД СУД ТОГО , КТО ДАЛ ДОБРО НА УНИЧТОЖЕНИЕ ПРЕКРАСНОЙ БЕРЁЗОВОЙ АЛЛЕИ И РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО. В РАКОВОМ ГОРОДЕ КАЖДОЕ ДЕРЕВЦО ДОЛЖНО БЫТЬ ПОД ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМ.
ответить

indezit

17 минут назад
Боюсь, место под Спутником тоже придётся отстаивать кровью.
ответить

ВОРЧУН

20 минут назад
Там самое место памятнику О.П. Королёву
ответить

Мэрии

38 минут назад
Не стройте там ничего! Снесите недострой, отсыпьте пешеходные дорожки, посадите деревья.
ответить

indezit

40 минут назад
Изъять будет недемократично в современных условиях. В данный момент чинушам нужно публично извиниться перед горожанами за недальновидные явно коррупционные решения по уродованию Родины. А горожанам не кричать, а сделать соответствующие выводы и впредь активно влиять на предвзятые планы чинуш, особенно по транспорту * , учитывая дела в парке Быханов сад. Если нужно - с оружием в руках.
ответить

Валя Стакан

41 минуту назад
Шанхай!
ответить

Смотрим на них как на Богов!

49 минут назад
Наши Честь Ум и Совесть! http://council.gov.ru/structure/persons/461/ + http://council.gov.ru/structure/persons/274/
ответить

indezit

50 минут назад
Какой вид портится?На фото то же болото, как и вся остальная страна.
ответить

Dim

сегодня, 15:07
Скверу тут самое место, а помойку убрать.
ответить

Еще в рубрике

ОГУП «ЛОКК» умирает как управляющая компания
#ОГУП ЛОКК
6
ОГУП «ЛОКК» умирает как управляющая компания

42 минуты назад

Общество
Комаров в общежитии скоро вытравят
#комары #ЖКХ #жалоба
1
Комаров в общежитии скоро вытравят

сегодня, 13:52

Общество
Бродячие собаки в «Университетском» разорвали сапоги на женщине
#собаки #жалоба #Университетский
70
Бродячие собаки в «Университетском» разорвали сапоги на женщине

сегодня, 13:36

Общество
В Липецке отметили День обезьян
#зоопарк
10
В Липецке отметили День обезьян

сегодня, 13:04

Общество
Липчан в декабре одолели комары
#жалоба #ЖКХ
5
Липчан в декабре одолели комары

сегодня, 12:55

Общество
Прокуратура нашла массу нарушений в частном детском саду
#нарушение #проверка
3
Прокуратура нашла массу нарушений в частном детском саду

сегодня, 12:31

Общество