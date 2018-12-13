Общество
сегодня, 14:56
Мэрия Липецка намерена забрать себе долгострой
10 1839
Чиновникам не нравится ситуация с гостиницей на проспекте 60 лет СССР.
Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка ответил на предложение убрать забор с дороги у долгостроя в 20 микрорайоне. Речь о том самом незавершенном строительстве - сначала казино, а потом гостиницы - между проспектами Победы, 60 лет СССР и улицей Меркулова. В ответе чиновников указаны перспективы участка.
- Застройщик принял решение о внесении изменений в рабочий проект объекта с корректировкой графика строительных работ. Однако до настоящего времени в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка за получением разрешения на строительство застройщик не обращался. Ситуация с долгостроем имеет широкий общественный резонанс и получила негативную реакцию населения. Департамент направил в адрес управления имущественных и земельных отношений Липецкой области письмо о возможности рассмотрения вопроса по изъятию данного участка до истечения окончания срока аренды; обоснование - неиспользование по целевому назначению, - значится в ответе департамента градостроительства администрации Липецка.
Застройщиком объекта «Гостиничный торгово - развлекательный комплекс в Липецке» является ОАО «Комплекс гостиницы «Орленок». Срок действия ранее выданного разрешения на строительство истек 27 декабря 2016 года. Стройка по факту остановилась более десяти лет назад. Наличие такого «соседа» не раз вызывало нарекание у липчан. Горожане считают, что долгострой не только уродует вид микрорайона, но и отнимает у них землю, на которой можно разбить сквер.
- Застройщик принял решение о внесении изменений в рабочий проект объекта с корректировкой графика строительных работ. Однако до настоящего времени в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка за получением разрешения на строительство застройщик не обращался. Ситуация с долгостроем имеет широкий общественный резонанс и получила негативную реакцию населения. Департамент направил в адрес управления имущественных и земельных отношений Липецкой области письмо о возможности рассмотрения вопроса по изъятию данного участка до истечения окончания срока аренды; обоснование - неиспользование по целевому назначению, - значится в ответе департамента градостроительства администрации Липецка.
Застройщиком объекта «Гостиничный торгово - развлекательный комплекс в Липецке» является ОАО «Комплекс гостиницы «Орленок». Срок действия ранее выданного разрешения на строительство истек 27 декабря 2016 года. Стройка по факту остановилась более десяти лет назад. Наличие такого «соседа» не раз вызывало нарекание у липчан. Горожане считают, что долгострой не только уродует вид микрорайона, но и отнимает у них землю, на которой можно разбить сквер.
10 1839
ребятушки
ЖИТЕЛЬ ПРОСПЕКТА
indezit
ВОРЧУН
Мэрии
indezit
Валя Стакан
Смотрим на них как на Богов!
indezit
Dim