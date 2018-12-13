Общество

55 минут назад

Комаров в общежитии скоро вытравят

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#комары #ЖКХ #жалоба
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Комаров в общежитии скоро вытравят

В управляющей компании не видят катастрофы в соседстве людей и насекомых.

Специалисты ОГУП «Липецкая областная коммунальная компания» выехали по жалобе жильцов общежития. Ранее GOROD48 сообщал, что этот дом на улице Бескрайняя одолели комары.

- Действительно, раньше в подвале здания произошёл выплеск канализации. Эту проблему мы быстро решили, помещение осушили, - уточнили в «ЛОКК». - Сегодня провели осмотр дома. Проблемы с комарами решим. Их там на самом деле не так много — никакой катастрофы.

Вместе с этим в ОГУП «ЛОКК» признали, что жильцы трижды, из месяца в месяц с сентября по декабрь, обращались в «управляшку» с жалобами на комаров.
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#комары #ЖКХ #жалоба
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Комментарии (1)

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Ю

35 минут назад
Хорошо бы и единороссов за комарами !!!
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