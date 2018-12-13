Общество
55 минут назад
Комаров в общежитии скоро вытравят
В управляющей компании не видят катастрофы в соседстве людей и насекомых.
Специалисты ОГУП «Липецкая областная коммунальная компания» выехали по жалобе жильцов общежития. Ранее GOROD48 сообщал, что этот дом на улице Бескрайняя одолели комары.
- Действительно, раньше в подвале здания произошёл выплеск канализации. Эту проблему мы быстро решили, помещение осушили, - уточнили в «ЛОКК». - Сегодня провели осмотр дома. Проблемы с комарами решим. Их там на самом деле не так много — никакой катастрофы.
Вместе с этим в ОГУП «ЛОКК» признали, что жильцы трижды, из месяца в месяц с сентября по декабрь, обращались в «управляшку» с жалобами на комаров.
- Действительно, раньше в подвале здания произошёл выплеск канализации. Эту проблему мы быстро решили, помещение осушили, - уточнили в «ЛОКК». - Сегодня провели осмотр дома. Проблемы с комарами решим. Их там на самом деле не так много — никакой катастрофы.
Вместе с этим в ОГУП «ЛОКК» признали, что жильцы трижды, из месяца в месяц с сентября по декабрь, обращались в «управляшку» с жалобами на комаров.
Ю