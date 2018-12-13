Липчан в декабре одолели комары

В общежитии ругаются на управляющую компанию.

В редакцию GOROD48 обратилась жительница дома №20 по улице Бескрайней Мария. Женщина жалуется на то, что их общежитие одолели комары, а управляющая компания никак не реагирует на жалобы.



- Комары нас одолели еще в сентябре, и они до сих пор, в декабре, с нами, - пишет Мария.- Особенно туго приходится жильцам первого этажа, насекомые летают даже в комнатах. На наши жалобы «Липецкая областная коммунальная компания» никак не реагирует. Сами справиться с проблемой мы не в силах, насекомых не могут уничтожить никакие «Рапторы».



В приемной ОГУП «ЛОКК» GOROD48 сообщили, что письменных заявлений насчет проблем с насекомыми не получали. А в Государственной жилищной инспекции по Липецкой области утверждают, что жильцам дома не стоит медлить — надо дать сигнал в ГЖИ.



- Жильцы дома не обязаны доказывать факт бездействия управляющей компании, - сообщили в региональной ГЖИ. - Липчане могут сигнализировать о ситуации в наше ведомство. Это можно сделать тремя способами: лично придти в ГЖИ (Советская,3, кабинет 104), написать письмо или оставить обращение через портал государственных услуг. Обращения поступают инспектору или ответственному специалисту. Они проверяют сведения, изложенные в заявлении, и на основе итогов проверки выдают управляющей компании предписание. После разбирательства автор заявления в законный срок получит отчет о проверке.