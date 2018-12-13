Общество

сегодня, 12:55

Липчан в декабре одолели комары

4 840
#жалоба #ЖКХ
Липчан в декабре одолели комары

В общежитии ругаются на управляющую компанию.

В редакцию GOROD48 обратилась жительница дома №20 по улице Бескрайней Мария. Женщина жалуется на то, что их общежитие одолели комары, а управляющая компания никак не реагирует на жалобы.

- Комары нас одолели еще в сентябре, и они до сих пор, в декабре, с нами, - пишет Мария.- Особенно туго приходится жильцам первого этажа, насекомые летают даже в комнатах. На наши жалобы «Липецкая областная коммунальная компания» никак не реагирует. Сами справиться с проблемой мы не в силах, насекомых не могут уничтожить никакие «Рапторы».

В приемной ОГУП «ЛОКК» GOROD48 сообщили, что письменных заявлений насчет проблем с насекомыми не получали. А в Государственной жилищной инспекции по Липецкой области утверждают, что жильцам дома не стоит медлить — надо дать сигнал в ГЖИ.

- Жильцы дома не обязаны доказывать факт бездействия управляющей компании, - сообщили в региональной ГЖИ. - Липчане могут сигнализировать о ситуации в наше ведомство. Это можно сделать тремя способами: лично придти в ГЖИ (Советская,3, кабинет 104), написать письмо или оставить обращение через портал государственных услуг. Обращения поступают инспектору или ответственному специалисту. Они проверяют сведения, изложенные в заявлении, и на основе итогов проверки выдают управляющей компании предписание. После разбирательства автор заявления в законный срок получит отчет о проверке.
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#жалоба #ЖКХ

Комментарии (4)

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таракан

41 минуту назад
гостья, жить поколено в дерьме это не фигня, это очень серьезно
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гостья

44 минуты назад
А, нее...скоро у нас новости будут: увидели таракана, увидели муравья, продавщица не так посмотрела, водитель не то сказал)))) видать мы заслуживаем именно такие новости))))) или журналистика мельчает))))
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комар

46 минут назад
Ну комары фигня, там в подвале фекальные стоки поколено - и вонь на весь дом :))
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А

сегодня, 13:40
Госпадя! Камарики их покусали.Да вокруг столько много более важных проблем......
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