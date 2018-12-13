ГИБДД ввела мораторий на изменения ПДД

ГИБДД ввела мораторий на изменения в правилах дорожного движения. По мнению главы Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрия Митрошина, "все замучены и запутаны" поправками в ПДД. Мораторий касается лишь МВД - изменения в правила смогут вносить и Минтранс, и правительство РФ.





"Мы договорились и ввели в системе ведомства некий мораторий на внесение изменений в ПДД. Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали. Мы ставим на паузу этот процесс", - сказал он.



Он также добавил, что временный запрет на внесение изменений в ПДД касается только МВД. "Мы не можем гарантировать, что изменения не могут ввести Министерство транспорта или правительство не даст какое-то поручение. Но сами мы настроены на то, что сейчас пока эту деятельность немного приостановить", - добавил он.



"Не надо баловаться этими изменениями", - сказал в свою очередь глава ГИБДД Михаил Черников, отметив, что многие будущие водители просят даже ввести дополнительный курс по изучению изменений в ПДД в автошколах.



"Постоянно меняющие правила в большей степени до населения не доводятся. Некоторые граждане во время обучения (в автошколах) просят ввести дополнительные экзамены или курс, где будут читать, что нового введено. Понятно, что это систематизировать практически невозможно, потому что это потребует больших затрат. Может быть, сделать это можно на каком-то информационном ресурсе", - сказал Черников. Госавтоинспекция России ввела мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения. Как сообщил ТАСС руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин, ведомство взяло паузу в этом процессе."Мы договорились и ввели в системе ведомства некий мораторий на внесение изменений в ПДД. Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали. Мы ставим на паузу этот процесс", - сказал он.Он также добавил, что временный запрет на внесение изменений в ПДД касается только МВД. "Мы не можем гарантировать, что изменения не могут ввести Министерство транспорта или правительство не даст какое-то поручение. Но сами мы настроены на то, что сейчас пока эту деятельность немного приостановить", - добавил он."Не надо баловаться этими изменениями", - сказал в свою очередь глава ГИБДД Михаил Черников, отметив, что многие будущие водители просят даже ввести дополнительный курс по изучению изменений в ПДД в автошколах."Постоянно меняющие правила в большей степени до населения не доводятся. Некоторые граждане во время обучения (в автошколах) просят ввести дополнительные экзамены или курс, где будут читать, что нового введено. Понятно, что это систематизировать практически невозможно, потому что это потребует больших затрат. Может быть, сделать это можно на каком-то информационном ресурсе", - сказал Черников.