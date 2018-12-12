Государство готово помочь владельцам восстановить 5 липецких усадеб

В России готовы восстановить с помощью федерального бюджета 100 усадеб

Как написал в своем блоге «Летопись русской усадьбы» Вадим Разумов, «члены Ассоциации владельцев исторических усадеб представили руководству страны масштабный план по восстановлению российских усадеб. Предложения владельцев усадеб были поддержаны и дополнены Ольгой Голодец на Культурном форуме в Санкт-Петербурге. И вот, члены Ассоциации официально заявили о том, что они полностью готовы к работе.

«Первые сто усадеб ждут своих хозяев! В России примерно 2000 "забытых" исторических усадеб и эти объекты должны быть возвращены к жизни передачей новым добросовестным собственникам с беспрецедентными преференциями, объявленными О.Ю. Голодец на 7-ом СПБ международном культурном форуме. Наша Ассоциация в рамках проекта "Возрождение исторических усадеб" предлагает помощь тем, кто готов взять на себя ответственность за их сохранение и использование в разумном сочетании своих интересов и заботы о национальном достоянии. Ждем вас!», пишет Вадим Разумов и публикует список всей сотни. В ней и 5 усадеб, расположенных в Липецкой области. Это: усадебный ансамбль в селе Баловнево Данковского района, усадьба Скуратовых в селе Павловка Добринского района, усадьба Васильчиковых в селе Трубетчино Добровского района, бывший усадебный деревянный дом помещика Вагнера в селе Урусово Чаплыгинского района и усадебный дом Дурасова в селе Шовское Лебедянского района.

Всего же в России около 3 тысяч усадеб требующих немедленного спасения.