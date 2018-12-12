Общество

сегодня, 18:55

Государство готово помочь владельцам восстановить 5 липецких усадеб

4 561
#усадьбы #реставрация
1
Государство готово помочь владельцам восстановить 5 липецких усадеб

В России готовы восстановить с помощью федерального бюджета 100 усадеб

Как написал в своем блоге «Летопись русской усадьбы» Вадим Разумов, «члены Ассоциации владельцев исторических усадеб представили руководству страны масштабный план по восстановлению российских усадеб. Предложения владельцев усадеб были поддержаны и дополнены Ольгой Голодец на Культурном форуме в Санкт-Петербурге. И вот, члены Ассоциации официально заявили о том, что они полностью готовы к работе.

«Первые сто усадеб ждут своих хозяев! В России примерно 2000 "забытых" исторических усадеб и эти объекты должны быть возвращены к жизни передачей новым добросовестным собственникам с беспрецедентными преференциями, объявленными О.Ю. Голодец на 7-ом СПБ международном культурном форуме. Наша Ассоциация в рамках проекта "Возрождение исторических усадеб" предлагает помощь тем, кто готов взять на себя ответственность за их сохранение и использование в разумном сочетании своих интересов и заботы о национальном достоянии. Ждем вас!», пишет Вадим Разумов и публикует список всей сотни. В ней и 5 усадеб, расположенных в Липецкой области. Это: усадебный ансамбль в селе Баловнево Данковского района, усадьба Скуратовых в селе Павловка Добринского района, усадьба Васильчиковых в селе Трубетчино Добровского района, бывший усадебный деревянный дом помещика Вагнера в селе Урусово Чаплыгинского района и усадебный дом Дурасова в селе Шовское Лебедянского района.

Всего же в России около 3 тысяч усадеб требующих немедленного спасения.

 

4 561
#усадьбы #реставрация
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Да нафиг

34 минуты назад
Их восстанавливать? Ленин к власти * , и так найдут что раскулачивать.
ответить

vvv

36 минут назад
королев на свои честно заработанные востановит
ответить

skrip

49 минут назад
Какое нужное дело.Спасибо Голодец.А вот батраков и крепостных из местных рекрутировать будут?Каждой усадьбе пологается пару деревень с девками и холопы .Как без этого.Ну и несколько сот душ в приказе.
ответить

остальным

53 минуты назад
денег нет, держитесь
ответить

Еще в рубрике

Экология в Липецкой области лучше чем в Крыму
#экология #рейтинг
7
Экология в Липецкой области лучше чем в Крыму

18 минут назад

Общество
Санитарные врачи проверяли киоски с шаурмой: нарушения найдены во всех
#шаурма
18
Санитарные врачи проверяли киоски с шаурмой: нарушения найдены во всех

сегодня, 16:40

Общество
Сергей Черезов: «СБУ – это «Белые каски», те еще фейкоделы»
#СБУ
18
Сергей Черезов: «СБУ – это «Белые каски», те еще фейкоделы»

сегодня, 16:40

Общество
Ледорубами по новой плитке
#субботник #гололед
18
Ледорубами по новой плитке

сегодня, 16:06

Общество
Найдены родственники ельчанина воевавшего в итальянском партизанском отряде «Д`Артаньян»
#война #Италия #партизаны
2
Найдены родственники ельчанина воевавшего в итальянском партизанском отряде «Д`Артаньян»

сегодня, 16:04

Общество
За убийство новорожденной дочери многодетная мать получила три года условно
#убийство ребенка
22
За убийство новорожденной дочери многодетная мать получила три года условно

сегодня, 15:38

Общество