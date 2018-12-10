сегодня, 19:50
Липчанка застряла в Китае
Около 1500 клиентов туроператора «Жемчужная река» не могут вылететь с китайского острова Хайнань с 7 декабря, сообщают федеральные СМИ.
- Нас не могут отправить домой, - пишет жительница Липецка Анна Тишакова в социальных сетях. – Никто ничего не говорит. Сейчас к нам едет консул. Сидим и ждем. У людей паника. У нас заканчиваются деньги. Питаемся за свой счет. Нас завтра выселяют из отеля.
Застрявшие в Китае уже начинают пиар-кампанию по привлечению внимания к своей проблеме с хэштегом #мыхотимдомой.
В тоже время на сайте Ростуризма сказано, что у всех туристов, находящихся на отдыхе в Китае по линии указанной туроператорской компании, имеются выписанные обратные билеты, что по закону означает обязанность авиаперевозчика вернуть всех туристов в указанные в билетах даты.
Кроме того, по данным Ростуризма, соответствующие рейсы авиакомпании «ИрАвиа» являются регулярными и должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к регулярным авиаперевозкам.
При этом, туроператор «Жемчужная река» подтвердил факт своей задолженности перед авиакомпанией «ИрАэро», но не выразил готовность оплатить ее и обеспечить вывоз российских туристов с китайского острова Хайнань. Об этом РИА Новости заявил заместитель генерального директора по общим вопросам авиакомпании Сергей Крупнов.
«Туроператор подтвердил факт существования задолженности перед авиакомпанией. В ходе совещания «Жемчужная река не выразила готовность оплатить вывоз туристов из Китая», - сказал собеседник агентства.
GOROD48 удалось связаться с Анной Тишаковой. Вот, что она нам рассказала:
- У нас сегодня последний день нормального пребывания в отеле, - говорит Липецка. - Завтра нас выселяют на улицу. У нас нет денег, У нас закончилась страховка. Мы не знаем, что нам делать, и как улететь домой. Здесь творится хаос, нет ни какого трехразового питания, о котором рассказывают по телевизору. Сейчас без десяти час ночи, мы сидим ждем, консул к нам так и не приехал. В 10 утра нас выселяют. Среди нас есть диабетики, которым нужны лекарства. Пожалуйста, помогите нам улететь в любой российский город, оттуда мы сами доберемся домой. Мы хотим домой!
И
Гость
ЧЕРТ
мажор