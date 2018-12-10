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«Яндекс» назвал интересы россиян в 2018 году
Сервис отобрал самые популярные запросы в поисковике.
"Яндекс" составил списки тем, оказавшихся в центре внимания россиян в уходящем 2018 году. Это события, которые вызвали наибольший интерес, а также люди и вещи, которые впервые привлекли внимание или о которых в этом году спрашивали гораздо больше, чем в прошлом. Для расчетов использовались данные о запросах за период с 1 января по 19 ноября, говорится в понедельник в сообщении поисковика. Наиболее популярные запросы 2018 года представлены в десяти категориях, среди которых «Главные события», «Люди», «Фильмы», «Музыка», «Сериалы» и другие.
Чемпионат мира по футболу и зимняя Олимпиада в Пхёнчхане стали главными событиями для россиян в 2018 году, говорится в исследовании "Яндекса". Также пользователи активно искали информацию о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", сообщает РИА Новости.
Согласно рейтингу "Яндекса", наиболее интересной в этом году для россиян стала фигура вратаря ЦСКА и сборной России по футболу Игоря Акинфеева. . На второй строчке — дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов, за ним идет футболист Артем Дзюба.
Среди киноновинок у «Яндекса» чаще других спрашивали о блокбастере «Мстители: Война бесконечности», далее следует «Дедпул 2», тройку замыкает российская спортивная драма «Движение вверх». Категорию «Телесериалы» возглавил «Мажор», раздел телешоу — «Замуж за Ольгу Бузову». В топ популярных песен попал трек «Плакала» от Kazka, а также «Panda E» исполнителя Gygo. Третье место заняла композиция «Мудуза» от Matrang.
В топ новинок «Яндекса» в уходящем году попали смартфоны, самые популярные запросы касались устройств от компаний Huawei, Samsung и iPhone. Также из всех новинок, вышедших в этом году, большой интерес у россиян вызвал автомобиль отечественного производства Lada Granta. Самым популярным мемом стал Уганда Наклз — пародийное изображение персонажа из серии комиксов, мультфильмов и видеоигр Sonic.
Чемпионат мира по футболу и зимняя Олимпиада в Пхёнчхане стали главными событиями для россиян в 2018 году, говорится в исследовании "Яндекса". Также пользователи активно искали информацию о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", сообщает РИА Новости.
Согласно рейтингу "Яндекса", наиболее интересной в этом году для россиян стала фигура вратаря ЦСКА и сборной России по футболу Игоря Акинфеева. . На второй строчке — дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов, за ним идет футболист Артем Дзюба.
Среди киноновинок у «Яндекса» чаще других спрашивали о блокбастере «Мстители: Война бесконечности», далее следует «Дедпул 2», тройку замыкает российская спортивная драма «Движение вверх». Категорию «Телесериалы» возглавил «Мажор», раздел телешоу — «Замуж за Ольгу Бузову». В топ популярных песен попал трек «Плакала» от Kazka, а также «Panda E» исполнителя Gygo. Третье место заняла композиция «Мудуза» от Matrang.
В топ новинок «Яндекса» в уходящем году попали смартфоны, самые популярные запросы касались устройств от компаний Huawei, Samsung и iPhone. Также из всех новинок, вышедших в этом году, большой интерес у россиян вызвал автомобиль отечественного производства Lada Granta. Самым популярным мемом стал Уганда Наклз — пародийное изображение персонажа из серии комиксов, мультфильмов и видеоигр Sonic.
Я.
Я.