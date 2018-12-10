Общество

сегодня, 10:24

Липецкую область наградят за сбор налогов

12 1007
#грант #налоги
1
Липецкую область наградят за сбор налогов

Регион вошел в число сорока лучших в России по приросту налогов.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о поощрении субъектов РФ за достижение высоких темпов роста экономического потенциала. Награду получат 40 регионов, показавшие самые лучшие результаты. Распоряжением Дмитрия Медведева распределены межбюджетные трансферты (гранты) в размере 19,96 млрд рублей. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете.

Липецкая область оказалась в числе этих регионов. Регион в качестве поощрения получит грант в 299,3 млн рублей. Наиболее высокие значения достигнуты Камчатским краем, Белгородской (получит 990 млн рублей) и Сахалинской областями. Среди регионов Центрального Черноземья гранты также получат Воронежская область (714 млн рублей) и Курская область (512 млн рублей).

Рост экономического потенциала регионов оценивался по объему прироста налоговых сборов.
12 1007
#грант #налоги
1

Комментарии (12)

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Мер

1 минуту назад
По сравнению с наградами соседей, Липецк в глубокой жопе.
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Мотя

15 минут назад
Награждение шкуродеров. Когда будут награждения простых работяг? Надо разобраться- за что был награжден медалью за заслуги директор издательского дома (СМИ областной администрации_ на Московской, 83 Игнатов. А еще бывший пресс-сек Королева Царик. Кто подавал списки на этих двух в Москву? Конечно, губернатор. За * !
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Fff

22 минуты назад
Fff, кто не понял, кадастровая гаража должна быть максимум 50 тыщ. Говорят иди в БТИ разбирайся. А у этого БТИ даже сайта нет. И времени нет ходить. На это все и рассчитано.
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И.Артамонов

24 минуты назад
С Наступающим Липчане,в Новом я каждому по свинье гарантирую.
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Fff

25 минут назад
За гараж выставили кадастровую 300 тыр, за однушку 150, в итоге коэффициент 1.6, вместо 0.3, итого пришлось заплатить в 5 раз больше чем надо, вот и собирают, молодцы. Отвечают одними отписками.
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Злая

28 минут назад
Теперь понятно,почему они с меня двойные налоги сдирают.Себе на медальки.Задолбали уже .
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Сергей 13

44 минуты назад
Кактус, -ага,в новом году вас ещё вознаградят,терпилы липучие,видели бы деды,какими стали их потомки,они бы вас обоссали.
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Однако

44 минуты назад
В Финляндии с 1 евро 99 центов идут на соц.нужды. И ведь без приписок,воровства получается! Непонятно,за что награда? Лишнее что ли содрали с народа? А ,если,с налогов Идут деньги на конкретные цели,так это не награда,а так и должно быть!
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Житель

45 минут назад
Верно, по отъёму средств город лидирует....
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Нюша

сегодня, 10:39
А не жирно им будет? Мало того что с нас дань собирают потом к себе в карман кладут львиную долю, так еще их и награждают за это... беспредел!
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