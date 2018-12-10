Липецкую область наградят за сбор налогов

Регион вошел в число сорока лучших в России по приросту налогов.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о поощрении субъектов РФ за достижение высоких темпов роста экономического потенциала. Награду получат 40 регионов, показавшие самые лучшие результаты. Распоряжением Дмитрия Медведева распределены межбюджетные трансферты (гранты) в размере 19,96 млрд рублей. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете.



Липецкая область оказалась в числе этих регионов. Регион в качестве поощрения получит грант в 299,3 млн рублей. Наиболее высокие значения достигнуты Камчатским краем, Белгородской (получит 990 млн рублей) и Сахалинской областями. Среди регионов Центрального Черноземья гранты также получат Воронежская область (714 млн рублей) и Курская область (512 млн рублей).



Рост экономического потенциала регионов оценивался по объему прироста налоговых сборов.