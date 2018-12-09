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Загитова заняла второе место в финале Гран-при в Ванкувере
Алина Загитова допустила ошибку в произвольной программе и заняла второе место в финале Гран-при по фигурному катанию, уступив японке Рике Кихире.
«Алина Загитова или Евгения Медведева?» — только в таком контексте было принято говорить о женском фигурном катании в последние два сезона. Россиянки выясняли отношения на недосягаемом для всех остальных уровне, будто соревновались в другом, собственном дивизионе. Противостояние двух выдающихся фигуристок, а в этом году еще и двух тренеров, Этери Тутберидзе и Брайана Орсера, захватило внимание всего спортивного мира, не оставив возможности даже подумать о существовании какой-либо посторонней силы.
Говорят, что третий — всегда лишний, но... На этот раз лишними оказались первые двое. Пока мир гудел, выясняя, кто из россиянок лучше, и чей тренер подкованнее, из тени, окрепнув и осмелев, выбралась новая звезда. Возможно, мирового масштаба. Японка Рика Кихира в финале Гран-при в Ванкувере заявила: Россия в женском фигурном катании — больше не единоличный лидер, а уникальная система Тутберидзе — не панацея.
Российская публика не привыкла к поражениям отечественных фигуристок, зато привыкла к их мировым рекордам. Подопечные Тутберидзе весь прошлый сезон вплоть до Олимпиады по очереди задирали планку все выше, подтверждая, что предела их возможностям просто не существует. В текущем сезоне Загитова эту добрую традицию продолжила. Медведева же из гонки выбыла, когда приняла решение переехать за океан в группу канадских специалистов.
Победа Загитовой в финале Гран-при под сомнение не ставилась, хотя основания на то были. Звоночек прозвенел давно: в тот самый момент, когда 16-летняя японка Кихира заявила и сделала два тройных акселя в произвольной программе. Это — самый трудный и дорогой прыжок в женском фигурном катании. И в данный момент россиянка им не владеет.
В финал Гран-при в 2018 году отобрались шесть лучших фигуристок планеты: россиянки Алина Загитова, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и японки Рика Кихира, Сатоко Мияхара и Каори Сакамото. Три на три.
Серьезно задуматься о пьедестале еще до старта соревнований могли все шесть спортсменок, но это могли быть мысли только о бронзовой награде. Туктамышевой для победы недостаточно технической базы, особенно — вращательной, Самодуровой не хватает опыта и владения элементами ультра-си, а Мияхаре и Сакамото — стабильности и прыжкового арсенала. Поэтому главной интригой была, конечно, готовность Загитовой и Кихиры. И после объявления оценок японки в короткой программе те, кто заранее повесил на шею Загитовой золотую медаль, начали переобуваться на ходу. 82,51 балла — так пал мировой рекорд, который россиянка установила на этапе Гран-при в Москве меньше месяца назад.
Кихира в короткой программе действительно была безупречна. Коронный тройной аксель, чистейший каскад тройной флип-тройной тулуп и тройной лутц со сложным выездом в ласточку — все это позволило ей ощутимо оторваться от соперниц. Возможно, программа японки не впечатляет хореографической зрелищностью, возможно, в ней нет драмы, нет остроты — таков уж «Лунный свет» Клода Дебюсси. Зато в ней есть самый сложный технический набор в мире.
Загитова же на лед выходила последней и знала, что притязания на ее корону очень серьезные. Она блестяще справилась со сложнейшим каскадом тройной лутц-тройной риттбергер — с тем самым элементом, который помог завоевать золото Олимпиады. Затем тяжеловато, но все же приземлила двойной аксель, а под конец прыгнула тройной флип. Все это было сделано с настроением, уверенно, немного нагло: так, как на Играх в Пхенчхане. Только вот повторить триумф не удалось. Загитова, откатавшись без видимых срывов, получила всего 77,93 балла. Сразу на пять баллов меньше, чем неопытная, но фантастически техничная японка.
«Эти мысли (о тройном акселе) пощекотали мне нервы. Но я знаю, что если делаю все идеально, могу бороться с этими спортсменками», — сказала Загитова после короткой программы. Жаль, что настоящей борьбы не получилось ни в один из соревновательных дней.
Задел из пяти баллов после короткой программы — это если не гарантия, то однозначно неплохое подспорье для победы. Загитова эти баллы проиграла на бумаге. И шансов исправить ситуацию, опять же математически, имела не так много.
В произвольной последней каталась уже Кихира, а Загитова получила четвертый стартовый номер. Как и накануне, внешне она была абсолютно спокойна. Ничего другого ей не оставалось, ведь эта уверенность — ее единственный козырь. Получилось не все: Загитовой-Кармен не покорился тройной тулуп в каскаде с тройным лутцем. А ведь его в команде Тутберидзе называют «разминочным».
«Я не очень хорошо приземлилась с лутца и попыталась вытащить тройной тулуп. Но в один момент у меня что-то щелкнуло, и...», — оправдывалась Загитова после проката. Это «щелкнуло» для спортсменки, выступающей в статусе действующей олимпийской чемпионки, звучит несерьезно. Но что еще она могла сказать? Ведь в остальном прокат удался, хотя сравнить его с выступлением на Гран-при в Москве можно лишь с натяжкой.
Кихира на этот раз тоже не была идеальна. В самом начале программы она упала с тройного акселя и поэтому не смогла прицепить к нему тройной тулуп. Она сделала это позже, рискуя, но лишь увеличивая надбавку к оценке. И даже с падением японка превзошла Загитову. По итогам произвольной — на два балла, по сумме — на семь. Туктамышева с отставанием в 18 баллов замкнула тройку призеров, а Самодурова стала пятой.
«Думаю, причина моих успехов в том, что у меня были провалы в последние два года. Я пообещала себе, что запомню их и больше подобных ошибок не повторю», — заявила новоиспеченная победительница. Если так и дальше пойдет, судьба золота чемпионата мира тоже окажется в ее руках.
«Хочется всегда быть первой, но это невозможно», — поделилась Загитова после объявления оценок японки. Вторя ей, специалисты отнеслись к этому поражению сдержанно: мол, ничего страшного, бывает. «У Алины — сильный соперник, который владеет мощной технической базой. Не может человек все время быть первым», — отметила заслуженный тренер Татьяна Тарасова.
Тем не менее, Загитовой и тренерскому штабу Тутберидзе точно есть над чем подумать, - передает Lenta.ru.