Дом под землей, цыганская кухня и история знаменитого советского торта

Привет! Мы надеемся, что за выходные вам удастся выкроить хотя бы немного времени для себя и расслабиться. Отдых с гаджетом в руке — наше все. Вместо того, чтобы механически скролить ленту в поиске интересных зрелищ и чтива, вы можете воспользоваться нашими рекомендациями. Мы прочесали Интернет, чтобы предложить вам пять абсолютно разных видов «пищи» для ума и для души.

1. Предновогодняя пора — отличное время для ностальгии, особенно, для рожденных в СССР. В связи с этим интересно будет почитать о том, как знаменитый советский кондитер Владимир Гуральник вместе с командой коллег из ресторана «Прага» изобретал торт «Птичье молоко».



Как был создан торт «Птичье молоко»







«Мне сейчас часто говорят, что за границей я был бы миллионером. Но обидно не из-за денег, а из-за утраченного качества. Сейчас кто только не лепит «Птичье молоко» и чего только туда не кладут!», - говорит автор рецепта в интервью на сайте, посвященном вопросам защиты прав потребителей Росконтроль.



А здесь —



Оказывается, состав знаменитого мелкопористого суфле кондитеры разрабатывали целых полгода, пока не убедились, что истинную воздушность дает не желатин, а агар-агар.



Необычный торт произвел фурор, стоил 6 рублей 30 копеек и долгое время считался самым шикарным подношением и символом красивой жизни.



2. Кстати о тортах. Любой посетитель Ютьюба знает, как много там кулинарных каналов и наверняка, уже имеет собственную подборку часто посещаемых. Наше внимание привлек тематический кулинарный канал под названием «Галина кухня».





Почему канал показался нам интересным? Потому что это ярчайший пример истории успеха человека «из народа». Вроде бы ничего особенного: женщина, мать двоих детей, пока муж на работе готовит еду для семьи и снимает этот процесс на видео и выкладывает, сопровождая инструкциями. Первые видео канала очень «корявые», темноватые и плохо смонтированные, но со временем их заметно качество растет.



Влогер Галя называет себя цыганкой и в названии каждого предлагаемого блюда обязательно употребляет слова «цыганский», «по-цыгански». Родом она с Кубани и это сильно чувствуется по ее характерному акценту. Судя по тому, как стремительно канал набирает популярность (еще в начале этого года было 50 тысяч подписчиков, сейчас уже 526 тысяч), Галя — это именно то, что было нужно широким массам зрителей. Чем она завоевывает сердца? Именно своей простотой и безыскусностью. Она не пытается казаться тем, кем не является на самом деле, и, заправляя салаты обыкновенным майонезом, честно признается, что «изыски» с веганством или молекулярной кухней — это не из ее жизни.



В конце каждого видео, когда блюдо уже готово, начинает звучать какая-нибудь цыганская песня. И, судя по восторженным комментариям, это очень нравится Галиным фанатам.



3. На минувшей неделе фильм о британской группе Queen и ее лидере Фредди Меркьюри стал лидером среди музыкальных байопиков Америки. Только в США картина собрала более 166 миллионов долларов, и это только 30% от мировых сборов.



«Саундтрек к фильму, включающий в себя неизданное аудио с Live Aid 1985 года, занял 3 позицию в чартах, а Greatest Hits I, II and III: The Platinum Collection попали в топ 10. Благодаря саундтреку музыка Queen поднялась на самые высокие позиции в чартах за последние 38 лет», - пишет motoradio.online.



Предлагаем вам в связи с этим вспомнить лучшие хиты Queen.













4. Телеграмм-канал «Моль» опубликовал материал .



В числе археологических находок, например, оказался абсолютно целый дом со всей обстановкой и посудой, найденный при строительстве станции «Боровицкая». Ученые считают, что постройка принадлежит к XVI веку. На этом наши спойлеры заканчиваются, про остальные клады и сюрпризы вы прочтете на самом ресурсе.



5. Видео с официального видеоресурса канала ТНТ наверняка оценят те, кто пострадал в боях с официальными учреждениями при оформлении документов и так же, как и герой отрывка программы «Камеди клаб» платил «госпошлину за колпачки для ручек», делал фото своего паспорта с квадрокоптера и сдавал «кровь на ваш алтарь и анализ ДНК на принадлежность к человеческой расе». В ролях — Андрей Скороход и Денис Карибидис. Уже 22 миллиона просмотров и это явно еще не предел, потому что очень смешно.





Приятных выходных!



фото roscontrol.com

Предновогодняя пора — отличное время для ностальгии, особенно, для рожденных в СССР. В связи с этим интересно будет почитать о том, как знаменитый советский кондитер Владимир Гуральник вместе с командой коллег из ресторана «Прага» изобретал торт «Птичье молоко».«Мне сейчас часто говорят, что за границей я был бы миллионером. Но обидно не из-за денег, а из-за утраченного качества. Сейчас кто только не лепит «Птичье молоко» и чего только туда не кладут!», - говорит автор рецепта в интервью на сайте, посвященном вопросам защиты прав потребителей Росконтроль.А здесь — «Птичье молоко» : создание сладкой сказки - еще немного интересных подробностей разработки рецепта и оригинальные фотографии.Оказывается, состав знаменитого мелкопористого суфле кондитеры разрабатывали целых полгода, пока не убедились, что истинную воздушность дает не желатин, а агар-агар.Необычный торт произвел фурор, стоил 6 рублей 30 копеек и долгое время считался самым шикарным подношением и символом красивой жизни.Кстати о тортах. Любой посетитель Ютьюба знает, как много там кулинарных каналов и наверняка, уже имеет собственную подборку часто посещаемых. Наше внимание привлек тематический кулинарный канал под названием «Галина кухня».Почему канал показался нам интересным? Потому что это ярчайший пример истории успеха человека «из народа». Вроде бы ничего особенного: женщина, мать двоих детей, пока муж на работе готовит еду для семьи и снимает этот процесс на видео и выкладывает, сопровождая инструкциями. Первые видео канала очень «корявые», темноватые и плохо смонтированные, но со временем их заметно качество растет.Влогер Галя называет себя цыганкой и в названии каждого предлагаемого блюда обязательно употребляет слова «цыганский», «по-цыгански». Родом она с Кубани и это сильно чувствуется по ее характерному акценту. Судя по тому, как стремительно канал набирает популярность (еще в начале этого года было 50 тысяч подписчиков, сейчас уже 526 тысяч), Галя — это именно то, что было нужно широким массам зрителей. Чем она завоевывает сердца? Именно своей простотой и безыскусностью. Она не пытается казаться тем, кем не является на самом деле, и, заправляя салаты обыкновенным майонезом, честно признается, что «изыски» с веганством или молекулярной кухней — это не из ее жизни.В конце каждого видео, когда блюдо уже готово, начинает звучать какая-нибудь цыганская песня. И, судя по восторженным комментариям, это очень нравится Галиным фанатам.На минувшей неделе фильм о британской группе Queen и ее лидере Фредди Меркьюри стал лидером среди музыкальных байопиков Америки. Только в США картина собрала более 166 миллионов долларов, и это только 30% от мировых сборов.«Саундтрек к фильму, включающий в себя неизданное аудио с Live Aid 1985 года, занял 3 позицию в чартах, а Greatest Hits I, II and III: The Platinum Collection попали в топ 10. Благодаря саундтреку музыка Queen поднялась на самые высокие позиции в чартах за последние 38 лет», - пишет motoradio.online.Предлагаем вам в связи с этим вспомнить лучшие хиты Queen.Телеграмм-канал «Моль» опубликовал материал «Самые странные вещи, которые нашли под Москвой, когда строили метро» В числе археологических находок, например, оказался абсолютно целый дом со всей обстановкой и посудой, найденный при строительстве станции «Боровицкая». Ученые считают, что постройка принадлежит к XVI веку. На этом наши спойлеры заканчиваются, про остальные клады и сюрпризы вы прочтете на самом ресурсе.Видео с официального видеоресурса канала ТНТ наверняка оценят те, кто пострадал в боях с официальными учреждениями при оформлении документов и так же, как и герой отрывка программы «Камеди клаб» платил «госпошлину за колпачки для ручек», делал фото своего паспорта с квадрокоптера и сдавал «кровь на ваш алтарь и анализ ДНК на принадлежность к человеческой расе». В ролях — Андрей Скороход и Денис Карибидис. Уже 22 миллиона просмотров и это явно еще не предел, потому что очень смешно.Приятных выходных!