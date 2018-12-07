Общество

52 минуты назад

В Липецке состоится молодежный форум

11 375
#молодежь #форум
В Липецке состоится молодежный форум

Встреча соберет порядка 300 человек в возрасте до 30 лет.

20 декабря в Липецке состоится региональный молодежный форум. По планам организаторов, управления молодежной политики Липецкой области, встреча соберет порядка 300 участников от 14 до 30 лет.

В рамках форума обсудят итоги работы за год, наградят лауреатов областного публичного конкурса «Молодежный проект». В планах - проведение стратегической сессии, пленарного заседания, презентация молодежных и детских общественных объединений, выступления творческой молодежи региона.

Участниками форсайт-сессии станут команды от Липецка и районов, молодежные или детские общественные организации, авторы молодежных проектов, представители органов молодежного самоуправления и исполнительных органов власти. На пленарное заседание пригласят представителей органов исполнительной и законодательной власти Липецкой области, региональной Общественной палаты и муниципальных общественных палат, активистов молодежных Советов, специалистов по работе с молодежью и участников конкурса «Молодежный проект».

Регистрация на форум открыта на АИС «Молодежь России» до 10 декабря.
11 375
#молодежь #форум

Комментарии (11)

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кто знает

4 минуты назад
Сколько такое мероприятие может стоить. В Нижнем парке нет даже турника для молодёжи(
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и туда п-р-и-е-д-е-т ВРИ(о)

6 минут назад
Чтобы пожать руки молодёжи, под съёмку телекамер
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Гость

6 минут назад
А то высшее получил и добро пожаловать в Макдоналдс или продавцом в Пятерочку. А то дожили молодые ребята стали в Пятерках работать
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и туда * ВРИ(о)

7 минут назад
Чтобы пожать руки молодёжи, под съёмку телекамер
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Гость

8 минут назад
И еще нужно сделать так в том числе на уровне государства чтобы наши вузы и их дипломы признавались в других странах. Вот этим должна гордиться держава а не длиной ракеты.
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Голожопая энергетика

17 минут назад
Гость, 100 000 р . зарплата - начальника регионального управления молодежной политики. Выписана из Мск , одна голожопая ! Уже назначена , будет нас учить , как изините , Отечество любить !
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Голожопая энергетика

19 минут назад
Буду председательствовать ! "Без молодежной политики мы никуда. Мы сейчас ищем лидера, если есть такой мощный лидер, пишите мне, предлагайте. Чтобы всем этим управлять, вот этой энергетикой, нужна другая мощность, — ответил на вопрос врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов. "
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А почему

33 минуты назад
До 30 лет? Ведь сказали что теперь молодыми люди считаються до 44 лет?
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Хохлёнок

43 минуты назад
Ооо,газпром рьяно включилась в работу?! А надолго дураку стеклянный ...?
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Гость

45 минут назад
Все подобные мероприятия только трата денег. Для привлечения молодежи в регион создайте рабочие места и реальные а не фейковые производства с достойной зарплатой от 60000 руб и выше и молодежь сама проснется и будет польза. Тоже самое в деревнях и селах уезжают потому что нет работы. И сказки говорить на форумах не надо.
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