Общество
52 минуты назад
В Липецке состоится молодежный форум
Встреча соберет порядка 300 человек в возрасте до 30 лет.
20 декабря в Липецке состоится региональный молодежный форум. По планам организаторов, управления молодежной политики Липецкой области, встреча соберет порядка 300 участников от 14 до 30 лет.
В рамках форума обсудят итоги работы за год, наградят лауреатов областного публичного конкурса «Молодежный проект». В планах - проведение стратегической сессии, пленарного заседания, презентация молодежных и детских общественных объединений, выступления творческой молодежи региона.
Участниками форсайт-сессии станут команды от Липецка и районов, молодежные или детские общественные организации, авторы молодежных проектов, представители органов молодежного самоуправления и исполнительных органов власти. На пленарное заседание пригласят представителей органов исполнительной и законодательной власти Липецкой области, региональной Общественной палаты и муниципальных общественных палат, активистов молодежных Советов, специалистов по работе с молодежью и участников конкурса «Молодежный проект».
Регистрация на форум открыта на АИС «Молодежь России» до 10 декабря.
В рамках форума обсудят итоги работы за год, наградят лауреатов областного публичного конкурса «Молодежный проект». В планах - проведение стратегической сессии, пленарного заседания, презентация молодежных и детских общественных объединений, выступления творческой молодежи региона.
Участниками форсайт-сессии станут команды от Липецка и районов, молодежные или детские общественные организации, авторы молодежных проектов, представители органов молодежного самоуправления и исполнительных органов власти. На пленарное заседание пригласят представителей органов исполнительной и законодательной власти Липецкой области, региональной Общественной палаты и муниципальных общественных палат, активистов молодежных Советов, специалистов по работе с молодежью и участников конкурса «Молодежный проект».
Регистрация на форум открыта на АИС «Молодежь России» до 10 декабря.
кто знает
и туда п-р-и-е-д-е-т ВРИ(о)
Гость
и туда * ВРИ(о)
Гость
Голожопая энергетика
Голожопая энергетика
А почему
Хохлёнок
Гость