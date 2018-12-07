ЛЭСК помогает липецким предприятиям разобраться с необоснованными штрафами

Из тысячи штрафных актов за нарушения правил содержания систем учета электроэнергии треть уже была оспорена в суде, сообщает издание АиФ .

Каждый год за нарушение правил содержания систем учета электроэнергии штрафуют сотни предприятий и организаций Липецкой области. Основанием являются вмешательство в работу электрооборудования, нарушение пломб и сроков поверки, подключение до системы учета, нарушение сроков извещения о неисправности счетчика. Из-за штрафов суммы в счетах за электроэнергию возрастают в десятки раз. В некоторых случаях предприниматели оказываются не в состоянии нести такие расходы и превращаются в должников. И им начисляется еще и неустойка за просрочку платежей по ставке дорогого банковского кредита. Для кого-то штрафы могут стать причиной банкротства.

«За последние три года контролеры составили более одной тысячи штрафных актов на общую сумму более 0,5 млрд рублей. Но часть актов содержала искаженные факты, что подтвердилось в ходе судебных разбирательств. В таких случаях ЛЭСК не выставляет счета с дополнительными начислениями и защищает своих клиентов», - рассказал Андрей Коновалов, заместитель генерального директора по правовым вопросам ЛЭСК. – «Из тысячи штрафных актов 30% уже сейчас оспорены и ещё многие продолжают оспариваться в судах».

Так, ежемесячный счет для птицефермы из села Вербилово Липецкого района из-за штрафа вырос с 1,5 млн рублей до 7-и. Контролеры некачественно установили пломбу на счетчике, с помощью которого рассчитываются фермеры, и сами же расценили этот факт, как безучетное потребление электроэнергии. В селе Доброе при проведении проверки на молочном складе контролеры составили штрафной акт за самовольную установку оборудования. Но в ходе судебного разбирательства выяснилось, оно было установлено в соответствии с проектом и все пломбы на оборудовании целы. Вместо 50 тысяч рублей владелица склада могла бы получить к оплате 5 млн рублей. И, наконец, торговому центру в селе Казинка Грязинского района выписали штраф за неисправный счетчик. До этого дня показания снимались и принимались к расчету каждый месяц, работоспособность системы учета не вызывала сомнений контролеров. Был составлен акт, вместо 42 тысяч рублей торговый центр оказался должен 615 тысяч. В итоге, суд признал акты, а вместе с ними и дополнительные начисления, необоснованными.

Чтобы избежать штрафов, ЛЭСК рекомендует выполнять правила, которые помогут избежать дополнительных расходов. Так, нельзя вмешиваться в работу системы учёта и пропускать сроки поверки, нужно следить за сохранностью пломб, присутствовать при проведении проверок, сопровождать контролеров, вести фото и видеосъемку, получить оригинал акта на руки и при необходимости оставить в нем свои пояснения и возражения. Тогда у ЛЭСК будут основания для дополнительной проверки представленных расчетов.

ЛЭСК также предупреждает потребителей о том, что игнорирование этих правил может привести к необоснованно начисленным штрафам, разбираться с которыми придется уже в суде. И именно самим предприятиям нужно заботиться о соответствии своих измерительных приборов или комплексов нормативным требованиям. Так, еще до ввода в эксплуатацию информационно-измерительные системы должны быть метрологически аттестованы, а в процессе эксплуатации подвергаться периодической поверке. На средства измерений и учета электрической энергии составляются паспорта (или журналы), в которых делаются отметки обо всех ремонтах, калибровках и поверках. Обо всех дефектах или случаях отказов в работе расчетных счетчиков электрической энергии следует немедленно ставить в известность энергоснабжающую организацию. По всем вопросам, которые относятся к правилам содержания систем учета электроэнергии можно получить консультацию в ЛЭСК.

«ЛЭСК также обратилась в Минэнерго с инициативой внести изменения в правила выявления безучетного потребления, которые должны будут повысить качество выявления нарушений и составления штрафных актов», – добавил Андрей Коновалов.



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