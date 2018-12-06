Юный силач выиграл первенство ЦФО с результатом более 500 кг (ФОТО)

В своем весе Даниил Сердюков получил «золото», а среди участников всех весовых категорий - «бронзу».

В Туле прошло первенство Центрального Федерального округа по пауэрлифтингу (силовому троеборью) среди молодежи до 23-х лет и юношей до 18 лет.

Лучший результат из наших спортсменов показал воспитанник липецкой детско-юношеской спортивной школы №6 Даниил Сердюков, выступавший среди спортсменов до 18 лет в весовой категории до 74 кг. В приседании со штангой и становой тяге он показал одинаковый результат по 190 кг (почти три собственных веса!), а в жиме лежа - 127,5 кг. В сумме это дало 507,5 кг и принесло липчанину «золотую» медаль и титул чемпиона ЦФО.

Кроме того ученик Василия Ролдугина по специальной таблице Уилкса, учитывающей собственный вес и результаты спортсмена, занял 3-е место среди всех участников соревнований.







Тренер и его ученик.



Отметим, что в Туле соревновались 120 силачей из Калужской, Брянской, Белгородской, Орловской, Тверской, Тульской, Курской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Ярославской и Московской областей

Фото из архива участников соревнований.