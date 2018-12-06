Спорт

сегодня, 12:46

Юный силач выиграл первенство ЦФО с результатом более 500 кг (ФОТО)

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#Тяжелая атлетика
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Юный силач выиграл первенство ЦФО с результатом более 500 кг (ФОТО)

В своем весе Даниил Сердюков получил «золото», а среди участников всех весовых категорий - «бронзу».

В Туле прошло первенство Центрального Федерального округа по пауэрлифтингу (силовому троеборью) среди молодежи до 23-х лет и юношей до 18 лет.

Лучший результат из наших спортсменов показал воспитанник липецкой детско-юношеской спортивной школы №6 Даниил Сердюков, выступавший среди спортсменов до 18 лет в весовой категории до 74 кг. В приседании со штангой и становой тяге он показал одинаковый результат по 190 кг (почти три собственных веса!), а в жиме лежа - 127,5 кг. В сумме это дало 507,5 кг и принесло липчанину «золотую» медаль и титул чемпиона ЦФО.

Кроме того ученик Василия Ролдугина по специальной таблице Уилкса, учитывающей собственный вес и результаты спортсмена, занял 3-е место среди всех участников соревнований.

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Тренер и его ученик.

Отметим, что в Туле соревновались 120 силачей из Калужской, Брянской, Белгородской, Орловской, Тверской, Тульской, Курской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Ярославской и Московской областей

Фото из архива участников соревнований.

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#Тяжелая атлетика
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Комментарии (5)

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rukalip

10 минут назад
зритель, Это не тот случай, когда нужно за кем-то бегать. Не хотят и не хотят. Вот если бы там убили кого-то штангой, то я бы из-под земли достал всю инфу и т.д.
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зритель

42 минуты назад
Когда нужна хорошая новость журналист её сам находит. Там между прочим были рекорды России установлены.
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rukalip

58 минут назад
зритель, не захотели нас туда пригласить. Для работы журналиста на месте нужны многие требования - пройти в зал и не только в зал. иметь возможность пообщаться с участниками, сделать фото и т.д. Всего этого не было.
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зритель

сегодня, 12:59
У нас ведь чемпионат России Был: https://www.wpurussia.ru/calendar/124/
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зритель

сегодня, 12:56
А почему город48 ничего не написал об аналогичных соревнованиях в Липецке, которые проходили вККЦ "Октябрь"?
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