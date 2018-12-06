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Экс-защитник «Липецка» стал второй «звездой» матча в НХЛ (ВИДЕО)

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#Хоккей #НХЛ #Киселевич
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Экс-защитник «Липецка» стал второй «звездой» матча в НХЛ (ВИДЕО)

Казалось бы - какая связь между нашим городом и сильнейшей лигой планеты? А она есть...

Выступавший в свое время за «Липецк» 28-летний защитник «Флориды Пантерз» Богдан Киселевич стал второй «звездой» матча, в котором его команда на своем льду разгромила «Баффало» - 5:0.

Киселевич пропустил два матча из-за небольшой травмы и сыграл впервые с 28 ноября. Матч для экс-липчанина получился знаковым. Он установил личный рекорд по количеству времени, проведенного на льду - 19 минут 21 секунду. Этого хватило, чтобы выполнить 3 силовых приема и заблокировать 2 броска соперников. Киселевич не отметился результативными действиями, но являл собой пример надежности в обороне. В итоге - впервые в карьере Богдан был назван одним из лучших игроков матча сильнейшей лиги мира.

Первую «звезду» получил канадский голкипер «пантер» Роберт Люонго, третью - форвард Джонатан Юбердо (тоже канадец), набравший 3 (1+2) очка.

Пятую шайбу в составе хозяев забросил российский форвард Евгений Дадонов.

Богдан Киселевич в сезоне 2008/09 выступал в Высшей лиге за «Липецк», будучи отданным в аренду его родным клубом череповецкой «Северсталью». Играл за «Северсталь» и ЦСКА. Минувшей зимой в составе сборной России стал олимпийским чемпионом, а летом решил впервые попробовать свои силы за океаном. На данный момент принял участие в 20 играх за «Флориду» и набрал 5 (0+5) очков.

Фото AFP 2018

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#Хоккей #НХЛ #Киселевич
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