Общество

13 минут назад

16-летнего липчанина осудили на четыре года условно за экстремистский посты в социальной сети

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#экстремизм
16-летнего липчанина осудили на четыре года условно за экстремистский посты в социальной сети

Октябрьским районным судом Липецка вынесен приговор в отношении 16-летнего липчанина, признанного виновным  в размещении в социальной сети «ВКонтакте» экстремистских материалов и призывов к экстремистской деятельности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в ходе рассмотрения уголовного дела подросток категорически отрицал свою причастность к размещению материалов.

Однако стороной обвинения было доказано, что осужденный принадлежал к одному из неформальных молодежных движений радикального направления (некоторые представители которого были осуждены на совершение убийства на почве ненависти к определенной группе, на территории другого субъекта РФ), в связи с чем он зарегистрировался в социальной сети «ВКонтакте» под подставными именами и на протяжении 2016 года размещал на своей странице материалы (фотографии, статьи), в которых унижал ветеранов Великой Отечественной войны, оправдывал преступления нацисткой Германии во время Второй мировой войны, а также националистическую идеологию.

Более того, ряд размещенных материалов прямо побуждал к активным насильственным действиям (уничтожению) против, как представителей другой нации, так и конкретных групп населения.

Благодаря слаженной работе Управления ЦПЭ УМВД России по Липецкой области и Управления ФСБ по Липецкой области экстремистская деятельность была пресечена. 

Надзор за соблюдением законности в ходе расследования уголовного дела осуществляла прокуратура. 

В результате ни одно из представленных стороной обвинения доказательств не было исключено судом как незаконное.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к  4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком - 4 года.

Кроме того, суд запретил осужденному на протяжении 2 лет размещать какие-либо материалы в сети «Интернет», в том числе в социальных сетях.

В случае, если осужденный уклонится от исполнения возложенных на него судом обязанностей или будет нарушать общественный порядок, суд может вынести решение об отмене условного осуждения и направлении его в места лишения свободы на срок, определенный приговором суда.

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#экстремизм

Комментарии (2)

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странно

2 минуты назад
За национализм быстро осудили,а за избиение людей в Липецке даже найти не могут.
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\\\

2 минуты назад
Да уж... за 2 сковородки 2.5 года, за посты 4 года, а за сворованные миллиарды, повышение.
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