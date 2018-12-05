Происшествия

сегодня, 09:00

Водитель «Лады-Гранты» сбил 8-летнюю школьницу

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#авария #ДТП
Водитель «Лады-Гранты» сбил 8-летнюю школьницу

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы 9 человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 4 декабря в Липецке на улице Терешковой «Рено» с 78-летним водителем за рулем столкнулся с «Шевроле» под управлением 24-летнего парня. В столкновении пострадали 74-летняя пассажирка первой иномарки и 17-летняя девушка, ехавшая в «Шевроле». Они получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.

В Липецке в шесть часов вечера на площади Петра Великого 24-летний водитель «ВАЗ-2112» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 52-летнюю женщину, которая получила травму и была госпитализирована.

В селе Красный Кудояр Усманского района 36-летний водитель «Лады-Гранты» допустил наезд на 8-летнюю школьницу. С травмами девочку госпитализировали.

В Задонском районе в половине второго ночи на трассе Орел – Тамбов 65-летний водитель грузовика «Рено» столкнулся с большегрузом «Вольво» под управлением 23-летнего парня. В автоаварии пострадал водитель первого автомобиля. Мужчина получил травмы и был госпитализирован.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 373 нарушения ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли четверых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 62.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 35 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП

Комментарии (4)

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Даю справку

31 минуту назад
А про двух девчёнок,которых после наезда по разным больницам развезли,про мальчика на Зегеля на которого наехали,про двух мадамов на порше и на тойоте которые нашлись -уигбдд забыло?
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Хотелось бы узнать

56 минут назад
Хотелось бы узнать, для кого или зачем по лебедянской трассе у села Яковлевка поставили опоры освещения в прошлом году и они не одного вечера и ночи не светят? Мало того на это затратами не малые деньги а они стоят просто столами для отчетности?
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Калдырь

сегодня, 09:49
Какие шикарные дороги в деревне Красный Кудояр.
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112

сегодня, 09:45
фото прям четко с Красного Кудояра, узнаю свою улицу, вон моя 12-ти этажка стоит!
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