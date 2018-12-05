Происшествия

53 минуты назад

Водитель «Весты» проехал на красный в Липецке

10 748
#правила дорожного движения
Водитель «Весты» проехал на красный в Липецке

Очередное нарушение правил дорожного движения попало на видео.

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В Липецке в объектив видеорегистратора попало очередное нарушение. Водитель автомобиля «Лады Веста» проехал на запрещающий сигнал светофора на улице Стаханова в районе школы №42.

Статья 12.12 КоАП устанавливает административный штраф размером 1000 рублей за проезд на запрещающий сигнал светофора. Если такое правонарушение совершается повторно, то водителя согласно ч.3 той же статьи, грозит штраф в размере 5000 рублей или лишение водительского удостоверения до полугода.

10 748
#правила дорожного движения

Комментарии (10)

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Амбробене

4 минуты назад
Житель Липецка, поддерживаю полностью
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Режиссёру

8 минут назад
Стукач! Ты за собой смотри или за женой. Понакупят регистраторов и стучат. Ты по жизни гнилой. Ты самоутверждаешся, отправляя нарушения на Ютуб .
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Ааа

12 минут назад
Бикасов тебе регистратор засунем.у меня там ребёнок каждый день в школу ходит.
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Всем сочуствующим

16 минут назад
когда такой м***ак вам пятки отдавит, вы по другому запоете)))
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Бикасов

23 минуты назад
Стукача найдем и регистратор конфискуем
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Джек

29 минут назад
А вам заняться больше нечем кто как ездит следить за собой смотреть надо
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indezit

35 минут назад
Я понимаю, если очевидны были бы смертельно-разрушительные последствия правонарушения. А тут что?
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Житель Липецка

35 минут назад
Больше написать не о чем?
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112

37 минут назад
ВаУУУУ!!!!!! вот гад! УСЫПИТЬ!!!!! ПОВЕСИТЬ!!!!! РАССТРЕЛЯТЬ!!!!! УТОПИТЬ!!!!!
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123

46 минут назад
они на красный едут а что там где светофора нет и переход просто под знаком
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