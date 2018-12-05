Водитель «Весты» проехал на красный в Липецке

Очередное нарушение правил дорожного движения попало на видео.

В Липецке в объектив видеорегистратора попало очередное нарушение. Водитель автомобиля «Лады Веста» проехал на запрещающий сигнал светофора на улице Стаханова в районе школы №42.

Статья 12.12 КоАП устанавливает административный штраф размером 1000 рублей за проезд на запрещающий сигнал светофора. Если такое правонарушение совершается повторно, то водителя согласно ч.3 той же статьи, грозит штраф в размере 5000 рублей или лишение водительского удостоверения до полугода.