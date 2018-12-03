Общество
10 минут назад
Хаким Габдракипов больше не будет кормить липчан пирожками «под тараканами»
Чиновники прикрыли «чухманскую» пекарню.
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Вчера GOROD48 разместил видеоролик, сделанный в частной пекарне в доме по улице Студенческой, 12 (район ЛТЗ).
- Люди, посмотрите как пекутся пирожки в пекарне по улице Студенческая дом 12, на ЛТЗ, которые мы едим. Может, какие инстанции примут меры? Напротив находится наркологический диспансер, - написал автор видео.
На кадрах - очень старое помещение, старые печи, по кухонным столам и скалкам для раскатки теста бегают тараканы. Голос автора за кадром дает такую характеристику происходящему: «Во, чухмань!»
И уже сегодня чиновники прикрыли «чухманскую» пекарню. Оказалось, что она была размещена в смежном с магазином «Студенческий» помещении и принадлежала ИП Гадбракипова.
Сам хозяин всей этой антисанитарии, которого продавцы «Студенческого» магазина уважительно именовали Халимом Нуруллаевичем, очевидно, наблюдал за действиями сотрудников регионального управления Роспотребнадзора и областного управления потребительского рынка и ценовой политики их дома посредством напичканных камерами наблюдения ветхого помещения, всем своим видом напоминающего сельпо 70-х годов. Более того, продвинутый коммерсант даже поставил условие проверяющим, что он соизволит приехать и открыть свой дуккан лишь тогда, когда в помещении не будет ни видеокамер, ни фотоаппаратов. Но такая скрытность оказалась излишней - на предпринимателя, кормившего липчан пирожками «под тараканами», завели административное дело в согласии со статьей 28.7 КоАП РФ и прикрыли лавочку.
- Мы реагируем на все жалобы вне зависимости от того, где они появились - на сайте врио губернатора, на сайтах управлений, на страницах информационных агентств. Задача органов власти максимально оперативнее реагировать на все недостатки, которые мешают липчанам нормально жить и работать, - прокомментировал GOROD48 ситуацию заместитель главы администрации области Дмитрий Аверов.
- Люди, посмотрите как пекутся пирожки в пекарне по улице Студенческая дом 12, на ЛТЗ, которые мы едим. Может, какие инстанции примут меры? Напротив находится наркологический диспансер, - написал автор видео.
На кадрах - очень старое помещение, старые печи, по кухонным столам и скалкам для раскатки теста бегают тараканы. Голос автора за кадром дает такую характеристику происходящему: «Во, чухмань!»
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И уже сегодня чиновники прикрыли «чухманскую» пекарню. Оказалось, что она была размещена в смежном с магазином «Студенческий» помещении и принадлежала ИП Гадбракипова.
Сам хозяин всей этой антисанитарии, которого продавцы «Студенческого» магазина уважительно именовали Халимом Нуруллаевичем, очевидно, наблюдал за действиями сотрудников регионального управления Роспотребнадзора и областного управления потребительского рынка и ценовой политики их дома посредством напичканных камерами наблюдения ветхого помещения, всем своим видом напоминающего сельпо 70-х годов. Более того, продвинутый коммерсант даже поставил условие проверяющим, что он соизволит приехать и открыть свой дуккан лишь тогда, когда в помещении не будет ни видеокамер, ни фотоаппаратов. Но такая скрытность оказалась излишней - на предпринимателя, кормившего липчан пирожками «под тараканами», завели административное дело в согласии со статьей 28.7 КоАП РФ и прикрыли лавочку.
- Мы реагируем на все жалобы вне зависимости от того, где они появились - на сайте врио губернатора, на сайтах управлений, на страницах информационных агентств. Задача органов власти максимально оперативнее реагировать на все недостатки, которые мешают липчанам нормально жить и работать, - прокомментировал GOROD48 ситуацию заместитель главы администрации области Дмитрий Аверов.
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