День волонтера в Липецке отметят чисткой вольеров зоопарка

На чистку вольеров приглашают студентов

5 декабря – День волонтёра. В зоопарк 5 декабря в 11.00 в качестве волонтёров приходят студенты с методистами городского дворца молодёжи «Октябрь». Ребята будут помогать в уборке вольеров на секциях орнитологии и копытных животных, сообщили в липецком зоопарке.



Официально день волонтера появился в России в прошлом году после подписания президентом соответствующего указа. день волонтера в России решено отмечать как и во всем мире - 5 декабря. Международный день добровольца (волонтера) отмечается с 1985 года.













