Общество

15 минут назад

День волонтера в Липецке отметят чисткой вольеров зоопарка

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#волонтеры #зоопарк
День волонтера в Липецке отметят чисткой вольеров зоопарка

На чистку вольеров приглашают студентов

5 декабря – День волонтёра. В зоопарк 5 декабря в 11.00 в качестве волонтёров приходят студенты с методистами городского дворца молодёжи «Октябрь». Ребята будут помогать в уборке вольеров на секциях орнитологии и копытных животных, сообщили в липецком зоопарке.

Официально день волонтера появился в России в прошлом году после подписания президентом соответствующего указа. день волонтера в России решено отмечать как и во всем мире - 5 декабря. Международный день добровольца (волонтера) отмечается с 1985 года.






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#волонтеры #зоопарк

Комментарии (1)

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Таня

7 секунд назад
Что никто и нигде больше не нуждается в помощи,кроме чистки вольеров!Учитывая что в зоопарке зарплату за это получают!Прямо по липецки,городок снобов и самодуров,куда не пошлют,главное отчитаться за пустую помощь!
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