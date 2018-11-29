Общество
сегодня, 11:02
Наверное, проспорил: школьника в шортах и сланцах заметили на заснеженных улицах Липецка
Ребенок в летней одежде шокировал горожан.
В соцсетях активно обсуждают фото из Липецка. На снимок попал подросток, который в мороз и снег шел по улице в шортах, сланцах и футболке.
В соцсетях выдвигают предположения почему мальчик вышел на улицу в такой одежде: «Молодец какой! Это вам не штаны подворачивать, позеры!», «Закаленный: в здоровом теле — здоровый дух», «Мы его видели, проспорил, наверное», «Хоть кто-нибудь спросил бы подошёл, что случилось».
Напомним, что сегодня утром в Липецке было - 8 градусов. По прогнозу синоптиков среднесуточная температура воздуха в ближайшие дни будет составлять 9-11 градуса мороза, что на 5-7 градусов ниже климатической нормы.
В соцсетях выдвигают предположения почему мальчик вышел на улицу в такой одежде: «Молодец какой! Это вам не штаны подворачивать, позеры!», «Закаленный: в здоровом теле — здоровый дух», «Мы его видели, проспорил, наверное», «Хоть кто-нибудь спросил бы подошёл, что случилось».
Напомним, что сегодня утром в Липецке было - 8 градусов. По прогнозу синоптиков среднесуточная температура воздуха в ближайшие дни будет составлять 9-11 градуса мороза, что на 5-7 градусов ниже климатической нормы.
Я
Жительница Липецка
Людмила
Он
вопрос
Это просто Липецк детка