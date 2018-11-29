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Наверное, проспорил: школьника в шортах и сланцах заметили на заснеженных улицах Липецка

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#соцсети
Наверное, проспорил: школьника в шортах и сланцах заметили на заснеженных улицах Липецка

Ребенок в летней одежде шокировал горожан.

В соцсетях активно обсуждают фото из Липецка. На снимок попал подросток, который в мороз и снег шел по улице в шортах, сланцах и футболке. 



В соцсетях выдвигают предположения почему мальчик вышел на улицу в такой одежде: «Молодец какой! Это вам не штаны подворачивать, позеры!», «Закаленный: в здоровом теле — здоровый дух», «Мы его видели, проспорил, наверное», «Хоть кто-нибудь спросил бы подошёл, что случилось».

Напомним, что сегодня утром в Липецке было - 8 градусов. По прогнозу синоптиков среднесуточная температура воздуха в ближайшие дни будет составлять 9-11 градуса мороза, что на 5-7 градусов ниже климатической нормы.
6 1752
#соцсети

Комментарии (6)

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Я

10 минут назад
В шоке! Почему даже это тупо фоткать и выкладывать??? Бедный ребёнок! Нельзя ли было спросить что случилось у него? Вот так у нас и потенциальным педофилам «помогают», всем все равно.
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Жительница Липецка

17 минут назад
Люди, хоть кто-нибудь поинтересовался , почему он так идет. Ведь у многих дети, мы убегаем на работу и многие не знают , что происходит с их детками. Не будьте черствыми и равнодушными, ведь и вас может это коснуться.
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Людмила

24 минуты назад
Тот идиот, вместо того чтобы фотографировать исподтишка, мог подойти спросить, в чем дело? Может, у ребенка беда, а им лишь бы фоточки попостить!
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Он

30 минут назад
Из бани просто шёл
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вопрос

53 минуты назад
с кем он спорил в 8.10 утра ???? А давайте погадаем всем городом! Как в ВК,"подпиши фотографию". Люди совсем озверели-находят даже в этом развлечение.
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Это просто Липецк детка

56 минут назад
Это не город грехов - это город опыленных
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