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сегодня, 17:17

Фильмы могут заменить книги на уроках литературы.

13 409
#инициатива #школа #Портал неравнодушных
Фильмы могут заменить книги на уроках литературы.

Новшество обсуждают пользователи «Портала неравнодушных».

Липчанка Ольга Саетова считает, что детям не хватает художественного образования. Женщина предложила отдать часть часов изучения литературы на просмотр фильмов. Липчанка вынесла свою инициативу на обсуждение регионального краудсорсингового ресурса «Портал неравнодушных».

- Современные дети, к сожалению, мало читают. Как приобщить их к литературе? Предлагаю использовать великую силу киноискусства для воспитания подрастающего поколения. Один раз в четверть заменить урок литературы «киноуроком». Конечно, в соответствии с возрастом школьников. Например, в начальных классах можно показывать «Белый Бим Черное ухо», в 12 лет — «Чучело», старшеклассникам — «Собибор», «Вам и не снилось» и другие. Есть много хороших фильмов - и отечественных, и зарубежных -  на которых выросло не одно поколение. Можно и посмотреть всем классом, и обсудить потом вместе, в коллективе. А перечень фильмов могут предложить и сами школьники, и специалисты-педагоги, и общественность. Наверняка, у каждого есть такой фильм, который оставил яркое впечатление, а, может, даже поменял ваше мировоззрение, - предполагает Ольга.

Пользователи встретили инициативу липчанки неоднозначно. Впрочем, есть те, кто видят в идее плюсы. Например, Александр Правов уверен в эффективности технологии «кино+книга»: «Например, всем классом надо посмотреть российские экранизации «Анны Карениной », потом, прочитать книгу, затем снова глянуть, но уже зарубежные картины без перевода на русский, заодно и иностранный язык подтянется! И сравнить отличия в книге и в кино разных режиссёров!».
Предложение о просмотре кино на уроках литературы будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 22 декабря. До этого срока на «Портале неравнодушных» ждут мнения и детей, и взрослых. Регистрация займет пару кликов, польза от новинки измеряться годами.

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13 409
#инициатива #школа #Портал неравнодушных

Комментарии (13)

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Ужас

8 минут назад
Это бред! У молодежи и так мозги отрафиррваны всякими видео, а тут ещё и читать нормально разлучаться и речь нормальную забудут
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Рикитави

27 минут назад
Это не дебилизм, это статья за вредительство.
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А урок труда

28 минут назад
Александр Баранов, это вообще бессмысленная трата времени!! Вот уж действительно, лучше позаниматься историей, литературой, физикой,да и много чем ещё более полезным, чем вот этой вот шнягой! Кому это будет нужно,те и в путягах своих швейных,или как они там называются-научатся.Всегда было обидно тратить время на ерунду.
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А разве нельзя читать

35 минут назад
владимир, в электронном виде?? Или в восприятии закостенелых-обязательно печатные издания? Что касаемо фильмом,то кино бывает разное.А том числе документальное, обучающее и тематическое.Лично мне фильмы дали ничуть не меньше книг.
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Александр Баранов

44 минуты назад
Хотя, нет, по компьютерным играм лучше историю изучать.
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Прохожий

46 минут назад
Правильно. Все уроки на фильмы заменить. А то думать еще начнут. А еще лучше школу отменить. Зачем рабам образование
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Александр Баранов

47 минут назад
Гражданин, точно. А на уроках труда можно в компьютерные игры играть.
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убить

47 минут назад
И добить
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Гражданин

сегодня, 18:08
А если немецкие фильмы, то и анатомию могут заменить. Китайские - физкультуру. Сиди на стуле, да не шевились...
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Имя

сегодня, 17:59
Да чё там фильмы! Шире надо на проблему смотреть - на комиксы переходить! Вредно это - читать.
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