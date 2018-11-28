Общество
сегодня, 17:17
Фильмы могут заменить книги на уроках литературы.
Новшество обсуждают пользователи «Портала неравнодушных».
Липчанка Ольга Саетова считает, что детям не хватает художественного образования. Женщина предложила отдать часть часов изучения литературы на просмотр фильмов. Липчанка вынесла свою инициативу на обсуждение регионального краудсорсингового ресурса «Портал неравнодушных».
- Современные дети, к сожалению, мало читают. Как приобщить их к литературе? Предлагаю использовать великую силу киноискусства для воспитания подрастающего поколения. Один раз в четверть заменить урок литературы «киноуроком». Конечно, в соответствии с возрастом школьников. Например, в начальных классах можно показывать «Белый Бим Черное ухо», в 12 лет — «Чучело», старшеклассникам — «Собибор», «Вам и не снилось» и другие. Есть много хороших фильмов - и отечественных, и зарубежных - на которых выросло не одно поколение. Можно и посмотреть всем классом, и обсудить потом вместе, в коллективе. А перечень фильмов могут предложить и сами школьники, и специалисты-педагоги, и общественность. Наверняка, у каждого есть такой фильм, который оставил яркое впечатление, а, может, даже поменял ваше мировоззрение, - предполагает Ольга.
Пользователи встретили инициативу липчанки неоднозначно. Впрочем, есть те, кто видят в идее плюсы. Например, Александр Правов уверен в эффективности технологии «кино+книга»: «Например, всем классом надо посмотреть российские экранизации «Анны Карениной », потом, прочитать книгу, затем снова глянуть, но уже зарубежные картины без перевода на русский, заодно и иностранный язык подтянется! И сравнить отличия в книге и в кино разных режиссёров!».
Предложение о просмотре кино на уроках литературы будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 22 декабря. До этого срока на «Портале неравнодушных» ждут мнения и детей, и взрослых. Регистрация займет пару кликов, польза от новинки измеряться годами.
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- Современные дети, к сожалению, мало читают. Как приобщить их к литературе? Предлагаю использовать великую силу киноискусства для воспитания подрастающего поколения. Один раз в четверть заменить урок литературы «киноуроком». Конечно, в соответствии с возрастом школьников. Например, в начальных классах можно показывать «Белый Бим Черное ухо», в 12 лет — «Чучело», старшеклассникам — «Собибор», «Вам и не снилось» и другие. Есть много хороших фильмов - и отечественных, и зарубежных - на которых выросло не одно поколение. Можно и посмотреть всем классом, и обсудить потом вместе, в коллективе. А перечень фильмов могут предложить и сами школьники, и специалисты-педагоги, и общественность. Наверняка, у каждого есть такой фильм, который оставил яркое впечатление, а, может, даже поменял ваше мировоззрение, - предполагает Ольга.
Пользователи встретили инициативу липчанки неоднозначно. Впрочем, есть те, кто видят в идее плюсы. Например, Александр Правов уверен в эффективности технологии «кино+книга»: «Например, всем классом надо посмотреть российские экранизации «Анны Карениной », потом, прочитать книгу, затем снова глянуть, но уже зарубежные картины без перевода на русский, заодно и иностранный язык подтянется! И сравнить отличия в книге и в кино разных режиссёров!».
Предложение о просмотре кино на уроках литературы будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 22 декабря. До этого срока на «Портале неравнодушных» ждут мнения и детей, и взрослых. Регистрация займет пару кликов, польза от новинки измеряться годами.
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Ужас
Рикитави
А урок труда
А разве нельзя читать
Александр Баранов
Прохожий
Александр Баранов
убить
Гражданин
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