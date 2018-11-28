У липчанина «отжали» капитальный гараж и украли «Москвич»

По мнению Михаила Панова, прямое отношение к афере имеет правление гаражного кооператива.

Свой гараж Панов снабдил предостерегающей надписью, мол, статья 159 Уголовного кодекса РФ - не шутки!

Своя правда правления гаражного кооператива

Представьте, что администрация города переименовала улицу, на которой вы живете. Ну, все осталось, как было, - и номер дома, и ваш этаж, и номер квартиры, но только название улицы поменялось. Была она, например, Коммунистической, а стала за потерей актуальности Капиталистической. А теперь представьте, что вы пришли домой, а в вашей квартире уже живут другие люди. И на полном серьезе говорят вам, что это всегда была их недвижимость. И показывают вам документы на квартиру с тем же номером, что и у вас, но уже на улице Капиталистической.Абсурд? Да нет, не абсурд. Вот дословная цитата из решения судьи Советского районного суда Елены Леоновой по иску Михаила Панова:Конец цитаты.Проницательный читатель, конечно, уже догадался, что гараж №4.15 - то же, в натуре, строение, что и гараж № 15 в ряду 4. Такой финт, по словам Михаила Панова, понадобился руководству ГСК «Наука 48» (правопреемнику ГК «Наука») для того, чтобы он, Панов, потеряет на гараж свое право собственности.Не может быть, скажете? Но мы не зря процитировали вам решение федерального судьи, чтобы вы поняли, что это серьезно.… В редакцию GOROD48 Михаил Панов пришел с заполненным документами металлическим ящиком. Из его рассказа следовало, что в марте 1996 года он купил гараж в ГК «Наука» у преподавателя политеха Александра Бочарникова (сейчас в зажатом между землями вуза, микрорайоном «Университетский» и коттеджным поселком - более 700 капитальных гаражей). Договор купли-продажи покупатель зарегистрировал нотариально. Гаражом мужчина беспрепятственно пользовался 22 года - в нем стоял «Москвич-2141» 94 года выпуска, хранились запчасти от других машин, которыми он владел («Тойоты» и «Мерседеса»), оргтехника, мобильные телефоны, документы (липчанин занимался разработкой и внедрением системы ГЛОНАСС в нашем и соседних регионах).- В гараж наведывался не часто. В последний раз я приехал в ГК 9 апреля и обалдел, увидев на месте вырезанный с ворот своего гаража замка чужой навесной! Охранник кооператива, из окна сторожки которого мой гараж как на ладони, сказал мне, что с прошлого года его под хознужды использует правление «Науки 48». И что в гараже нет никакого «Москвича» и никакого другого имущества на сумму порядка 600 тысяч рублей, - рассказывает начало своих мытарств 55-летний инвалид II группы Михаил Панов.Панов тут же обратился за разъяснениями к Елене Шрамко и Александру Потапешкину, председателю и заместителю председателя ГСК «Наука 48». И те сказали, что гараж никогда ему не принадлежал. Мол, правление за свой счет построило его для своих нужд. При этом никаких правоустанавливающих документов Панову они не показали.В тот же день, 9 апреля, Михаил Панов обратился в полицию с заявлением о мошеннических действиях правления ГСК «Наука 48», а 10 апреля подал иск в Советский райсуд о признании права собственности на гараж №5 в четвертом ряду. Чем закончился суд - понятно из приведенной выше цитаты из его решения. В полиции отказали заявителю в возбуждении дела по 159-й статье УК РФ.- Руководство ГСК «Наука 48» скрыло сведения о перенумерации моего гаража, предоставив в суд и в полицию документы на чужой гараж с иным кадастровым номером. В итоге суд признал за мной право собственности на на гараж № 4.15, но отказал в востребовании гаража, так как ответчик, правление ГСК «Наука 48», заявил, что уже не владеет им и не знает, кто навесил на его двери свой замок! А в ОП №2 УМВД РФ по Липецку лишь возбудили уголовное дело по краже у меня автомобиля. Со странной формулировкой: путем вскрытия замка автомобиля и его похищения из чужого гаража, - говорит рассерженный собственник, лишенный движимого и недвижимого имущества.Михаил Панов обратился в Советский суд еще раз. На этот раз с иском об истребовании имущества из чужого владения путем передачи ключа от навесного замка гаража № 4.15 с кадастровым номером 48:20:0014701:573 и освобождении указанного гаража от имущества. На этот раз гражданское дело рассматривал другой судья - Ольга Данилова. Но и она своим решением от 13 сентября отказала Панову в его требованиях.Чуть ранее, 11 сентября, судебные приставы после обращения к ним Панова опечатали спорный гараж, но уже 13 сентября Михаил обнаружил на его дверях новый навесной замок. Вечером того же дня, в 21.04 (все ходы у него записаны), находясь в селе Елецком в гостях у товарища, Панов позвонил по телефону «02», уведомил дежурного о преступлении и попросил прислать криминалистов для снятия с замка отпечатков пальцев. Сам он подъехал к ГСК «Наука 48» в 22.30 и еще раз набрал номер «02». Через несколько минут к нему подошел охранник кооператива с вопросом, что он тут делает. «Полицию жду!» - ответил Михаил. Он еще раз позвонил по телефону «02», сказал, что по его вызову никто не приехал. Но, как выяснилось десять минут спустя, зря он так плохо подумал о полиции.- Полицейские приехали. Они в грубой нецензурной форме, не представившись, велели мне сесть в их машину. Я одного из них уже знал. Это был лейтенант Бабенко из ОП №2 УВМД РФ по Липецку, который уже отказывал мне в возбуждении уголовного дела по мошенничеству с моим гаражом. Он в матерной форме сказал мне, что я его уже заколебал. Бабенко велел мне решать свои вопросы в суде. А потом, когда я вышел из машины, водитель сказал мне матом, что я сильно хлопнул дверью. После меня посадили в задний отсек машины и отвезли в отделение полиции. И это - несмотря на мои заявления об инвалидности, о тяжелом сердечном заболевании. Я попросил вызвать «скорую помощь». На что Бабенко вынул из моего паспорта соответствующую медицинскую справку и издевательски сказал: «Как будет у тебя первая группа, тогда и вызовем!», - говорит Михаил Панов.В отделении полиции у Панова вывернули карманы, вытащили из брюк ремень и затолкнули в клетку.- «Скорая» приехала ко мне только в 5 часов утра, когда я уже был в обморочном состоянии. Медики сбили мне давление с 240 на 120 до 200 на 110. При этом дежурный офицер больше часа не давал медикам возможности меня госпитализировать. Лишь в 7 утра я попал в в кардиологию больницы «Липецк-Мед». Мое непрерывное лечение продолжалось 25 дней, после чего я с 15 октября по 2 ноября проходил реабилитацию в профилактории «Парус». В итоге меня обвинили в том, что я ругался ночью матом на территории гаражного кооператива и оштрафовали на 500 рублей! - рассказывает Михаил Панов.Да, недешево обошлась липчанину борьба за свою недвижимость.Что же в сухом остатке? Лишь уголовное дело по краже «Москвича», по которому Михаил Панов признан потерпевшим.- В гражданских процессах по моим искам правление ГСК «Наука 48» предоставляла документы о том, что в кооперативе таких «бесхозных», как мой, порядка пятидесяти гаражей. Я считаю, что эти гаражи оформляют на подставных лиц и продают. Кто это делает, не знаю. Но предполагаю, что если у правления ГСК «Наука 48» остались печати ГК «Наука», то аферы проворачивать очень легко. Считаю, что «прихватизация» чужих гаражей в ГСК поставлена на поток. Вот только правоохранительным органам до этого почему-то нет никакого дела, - говорит Михаил Панов.