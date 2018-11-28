Происшествия

сегодня, 14:00

У липчанина «отжали» капитальный гараж и украли «Москвич»

16 1914
#афера
У липчанина «отжали» капитальный гараж и украли «Москвич»

По мнению Михаила Панова, прямое отношение к афере имеет правление гаражного кооператива.

Загрузка плеера
Представьте, что администрация города переименовала улицу, на которой вы живете. Ну, все осталось, как было, - и номер дома, и ваш этаж, и номер квартиры, но только название улицы поменялось. Была она, например, Коммунистической, а стала за потерей актуальности Капиталистической. А теперь представьте, что вы пришли домой, а в вашей квартире уже живут другие люди. И на полном серьезе говорят вам, что это всегда была их недвижимость. И показывают вам документы на квартиру с тем же номером, что и у вас, но уже на улице Капиталистической.

Абсурд? Да нет, не абсурд. Вот дословная цитата из решения судьи Советского районного суда Елены Леоновой по иску Михаила Панова:

«...утверждение истца о принадлежности ему гаража №5 с кадастровым номером 48:20:0014701:573 опровергается установленными по делу обстоятельствами.

Во-первых, как следует из сообщения ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация» Бочарникову А.С. в ГК «Наука» принадлежал гараж № 4.15. По договору купли-продажи от 18 марта 1996 года истец приобрел гараж №4.15.

При этом в карточке учета строений и сооружений, что Бочарникову А.С. принадлежит гараж №15 в ряду 4 ГК «Наука».

Во-вторых, в ходе рассмотрения по существу за истцом зарегистрировано право собственности на гараж №4.15 с кадастровым номером 48:20:0014701:573.

Следовательно, истец является собственником гаража №4.15 в ГСК «Наука 48», в связи с чем оснований для признания за ним права собственности на то же самый гараж, но с номером 5 в ряду 4 не имеется».

Конец цитаты.

IMG_5429.JPG

IMG_5432.JPG
Свой гараж Панов снабдил предостерегающей надписью, мол, статья 159 Уголовного кодекса РФ - не шутки! 


Проницательный читатель, конечно, уже догадался, что гараж №4.15 - то же, в натуре, строение, что и гараж № 15 в ряду 4. Такой финт, по словам Михаила Панова, понадобился руководству ГСК «Наука 48» (правопреемнику ГК «Наука») для того, чтобы он, Панов, потеряет на гараж свое право собственности.

IMG_5417.JPG
IMG_5418.JPG
IMG_5419.JPG
IMG_5420.JPG

Не может быть, скажете? Но мы не зря процитировали вам решение федерального судьи, чтобы вы поняли, что это серьезно.

… В редакцию GOROD48 Михаил Панов пришел с заполненным документами металлическим ящиком. Из его рассказа следовало, что в марте 1996 года он купил гараж в ГК «Наука» у преподавателя политеха Александра Бочарникова (сейчас в зажатом между землями вуза, микрорайоном «Университетский» и коттеджным поселком - более 700 капитальных гаражей). Договор купли-продажи покупатель зарегистрировал нотариально. Гаражом мужчина беспрепятственно пользовался 22 года - в нем стоял «Москвич-2141» 94 года выпуска, хранились запчасти от других машин, которыми он владел («Тойоты» и «Мерседеса»), оргтехника, мобильные телефоны, документы (липчанин занимался разработкой и внедрением системы ГЛОНАСС в нашем и соседних регионах).

46687669_1909613679092148_8724827763736838144_n.jpg

- В гараж наведывался не часто. В последний раз я приехал в ГК 9 апреля и обалдел, увидев на месте вырезанный с ворот своего гаража замка чужой навесной! Охранник кооператива, из окна сторожки которого мой гараж как на ладони, сказал мне, что с прошлого года его под хознужды использует правление «Науки 48». И что в гараже нет никакого «Москвича» и никакого другого имущества на сумму порядка 600 тысяч рублей, - рассказывает начало своих мытарств 55-летний инвалид II группы Михаил Панов.

Панов тут же обратился за разъяснениями к Елене Шрамко и Александру Потапешкину, председателю и заместителю председателя ГСК «Наука 48». И те сказали, что гараж никогда ему не принадлежал. Мол, правление за свой счет построило его для своих нужд. При этом никаких правоустанавливающих документов Панову они не показали.

IMG_5427.JPG
IMG_5428.JPG

Своя правда правления гаражного кооператива

В тот же день, 9 апреля, Михаил Панов обратился в полицию с заявлением о мошеннических действиях правления ГСК «Наука 48», а 10 апреля подал иск в Советский райсуд о признании права собственности на гараж №5 в четвертом ряду. Чем закончился суд - понятно из приведенной выше цитаты из его решения. В полиции отказали заявителю в возбуждении дела по 159-й статье УК РФ.

- Руководство ГСК «Наука 48» скрыло сведения о перенумерации моего гаража, предоставив в суд и в полицию документы на чужой гараж с иным кадастровым номером. В итоге суд признал за мной право собственности на на гараж № 4.15, но отказал в востребовании гаража, так как ответчик, правление ГСК «Наука 48», заявил, что уже не владеет им и не знает, кто навесил на его двери свой замок! А в ОП №2 УМВД РФ по Липецку лишь возбудили уголовное дело по краже у меня автомобиля. Со странной формулировкой: путем вскрытия замка автомобиля и его похищения из чужого гаража, - говорит рассерженный собственник, лишенный движимого и недвижимого имущества.

Михаил Панов обратился в Советский суд еще раз. На этот раз с иском об истребовании имущества из чужого владения путем передачи ключа от навесного замка гаража № 4.15 с кадастровым номером 48:20:0014701:573 и освобождении указанного гаража от имущества. На этот раз гражданское дело рассматривал другой судья - Ольга Данилова. Но и она своим решением от 13 сентября отказала Панову в его требованиях.

Чуть ранее, 11 сентября, судебные приставы после обращения к ним Панова опечатали спорный гараж, но уже 13 сентября Михаил обнаружил на его дверях новый навесной замок. Вечером того же дня, в 21.04 (все ходы у него записаны), находясь в селе Елецком в гостях у товарища, Панов позвонил по телефону «02», уведомил дежурного о преступлении и попросил прислать криминалистов для снятия с замка отпечатков пальцев. Сам он подъехал к ГСК «Наука 48» в 22.30 и еще раз набрал номер «02». Через несколько минут к нему подошел охранник кооператива с вопросом, что он тут делает. «Полицию жду!» - ответил Михаил. Он еще раз позвонил по телефону «02», сказал, что по его вызову никто не приехал. Но, как выяснилось десять минут спустя, зря он так плохо подумал о полиции.

- Полицейские приехали. Они в грубой нецензурной форме, не представившись, велели мне сесть в их машину. Я одного из них уже знал. Это был лейтенант Бабенко из ОП №2 УВМД РФ по Липецку, который уже отказывал мне в возбуждении уголовного дела по мошенничеству с моим гаражом. Он в матерной форме сказал мне, что я его уже заколебал. Бабенко велел мне решать свои вопросы в суде. А потом, когда я вышел из машины, водитель сказал мне матом, что я сильно хлопнул дверью. После меня посадили в задний отсек машины и отвезли в отделение полиции. И это - несмотря на мои заявления об инвалидности, о тяжелом сердечном заболевании. Я попросил вызвать «скорую помощь». На что Бабенко вынул из моего паспорта соответствующую медицинскую справку и издевательски сказал: «Как будет у тебя первая группа, тогда и вызовем!», - говорит Михаил Панов.

В отделении полиции у Панова вывернули карманы, вытащили из брюк ремень и затолкнули в клетку.

- «Скорая» приехала ко мне только в 5 часов утра, когда я уже был в обморочном состоянии. Медики сбили мне давление с 240 на 120 до 200 на 110. При этом дежурный офицер больше часа не давал медикам возможности меня госпитализировать. Лишь в 7 утра я попал в в кардиологию больницы «Липецк-Мед». Мое непрерывное лечение продолжалось 25 дней, после чего я с 15 октября по 2 ноября проходил реабилитацию в профилактории «Парус». В итоге меня обвинили в том, что я ругался ночью матом на территории гаражного кооператива и оштрафовали на 500 рублей! - рассказывает Михаил Панов.

Да, недешево обошлась липчанину борьба за свою недвижимость. 

IMG_5430.JPG

Что же в сухом остатке? Лишь уголовное дело по краже «Москвича», по которому Михаил Панов признан потерпевшим.

- В гражданских процессах по моим искам правление ГСК «Наука 48» предоставляла документы о том, что в кооперативе таких «бесхозных», как мой, порядка пятидесяти гаражей. Я считаю, что эти гаражи оформляют на подставных лиц и продают. Кто это делает, не знаю. Но предполагаю, что если у правления ГСК «Наука 48» остались печати ГК «Наука», то аферы проворачивать очень легко. Считаю, что «прихватизация» чужих гаражей в ГСК поставлена на поток. Вот только правоохранительным органам до этого почему-то нет никакого дела, - говорит Михаил Панов.
16 1914
#афера

Комментарии (16)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Л-а

4 минуты назад
Ну это беспредел! Обязательно обратитесь в службу собственной безопасности на действия и бездействие полицейских Далее в прокуратуру и в Москву во все инстанции (где нибудь, но сработает).И этим "господам" соц.гарантии, льготный выход на пенсию и прочие , прочие льготы?! Поднимайте общественность.
ответить

Антисоветчик

13 минут назад
Ну что тут можно сказать, Чаще на проверять свою собственность, не забывать платить членские взносы и налоги. А это как-то непонятно год прошёл чел ни разу не был в своём гараже.
ответить

Я

14 минут назад
Суды в липицке все куплены ворами и бандитами
ответить

Жене

46 минут назад
Ах....уe...да?
ответить

Гость

48 минут назад
Ничего не понимаю, по идее гараж стоит на учёте в налогой и собственность с учётом этого факта можно легко доказать
ответить

Жан Вольжан

50 минут назад
Гсудаство во главе с Путиным давно отвернулось от простого народа. Поэтому идет бардак и грабеж народа и некому пожаловаться из заступиться Дальше будет * буде слушать сладкие речи кормчего бла ..бла
ответить

Голубой

52 минуты назад
Всех на бутылку
ответить

Тёма

сегодня, 14:47
Обращайтесь в прокуратуру, в СК и прочие структуры в интернет-приемных федеральных, если правда за вами!
ответить

Конь

сегодня, 14:46
В Белоруссии казнили второго фигуранта дела «черных риэлторов». Доиграетесь, господа регистраторы-офрмляторы...
ответить

))

сегодня, 14:45
где ж наш Молоканов со своими принципами??
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Свидетелей наезда на 68-летнего мужчину готовы отблагодарить рублём
#авария #ДТП #свидетели
Свидетелей наезда на 68-летнего мужчину готовы отблагодарить рублём

16 минут назад

Происшествия
Администратор забрала себе зарплату выдуманного продавца
#мошенничество #работа #зарплата
20
Администратор забрала себе зарплату выдуманного продавца

сегодня, 12:54

Происшествия
18-летнего парня и двух школьников будут судить в Липецке за серию краж и грабежей
#подростоковая преступность
5
18-летнего парня и двух школьников будут судить в Липецке за серию краж и грабежей

сегодня, 12:25

Происшествия
Автомобиль перелетел газон и врезался в стоящую машину
#авария #ДТП
15
Автомобиль перелетел газон и врезался в стоящую машину

сегодня, 12:17

Происшествия
В Липецке проходит тренировка силовых структур
#учения
21
В Липецке проходит тренировка силовых структур

сегодня, 12:10

Происшествия
Прокурор запросил 13 лет заключения для обстрелявшего полицейских жителя Липецка
#насилие в отношении представителя власти
18
Прокурор запросил 13 лет заключения для обстрелявшего полицейских жителя Липецка

сегодня, 11:50

Происшествия