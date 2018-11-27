Погода в Липецке

24 минуты назад

Бесснежной и холодно: в Липецке ночью до -15

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#похолодание
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Бесснежной и холодно: в Липецке ночью до -15

28-30 ноября атмосферное давление на территории Липецкой области продолжит интенсивно расти, будет преимущественно без осадков. Лишь 28 ноября днём местами возможен небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-12 градусов мороза, что на 2-4 градуса ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днём местами небольшой снег. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 7 до 12 градусов мороза, при прояснениях возможно похолодание до -17, днём от 3 до 8 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 13 до 15 градусов мороза, днём от 4 до 6 градусов мороза.

День 28 ноября стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +12 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году - 24 градуса мороза.
1 472
#похолодание
1

Комментарии (1)

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Алексей- Сои

1 минуту назад
Админ( заместитель редактора), уберите пожалуйста букву «Й»..
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