24 минуты назад
Бесснежной и холодно: в Липецке ночью до -15
28-30 ноября атмосферное давление на территории Липецкой области продолжит интенсивно расти, будет преимущественно без осадков. Лишь 28 ноября днём местами возможен небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-12 градусов мороза, что на 2-4 градуса ниже климатической нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 13 до 15 градусов мороза, днём от 4 до 6 градусов мороза.
День 28 ноября стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +12 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году - 24 градуса мороза.
Алексей- Сои