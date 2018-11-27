Происшествия

сегодня, 08:26

Две женщины задержаны в Липецке за воровство

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#кража
Две женщины задержаны в Липецке за воровство

Полицейские раскрыли две кражи, совершенные в Липецке. По подозрению в совершении преступлений задержаны 39-летняя жительница Липецкого района и 19-летняя липчанка.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 26 ноября в Липецке путем подбора ключей к входной двери из квартиры дома по улице Космонавтов украли ноутбук. Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержана неработающая 39-летняя жительница Липецкого района. Расследование проводит ОП № 2 УМВД России по г. Липецку.

23 ноября в полицию обратился 61-летний пенсионер. С его банковской карты исчезли 13 450 рублей. Оперативниками полиции по подозрению в совершении преступления задержана неработающая 19-летняя жительница Липецка. 

1 641
#кража

Комментарии (1)

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липчанка

24 минуты назад
да пох это как то не хайпово
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