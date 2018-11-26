На проспекте Мира автобус едва не снес пешеходов (ВИДЕО)

Маршрутка пронеслась по пешеходному переходу даже не притормозив

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня днем, на проспекте Мира, маршрутка, ни притормозив, пронеслась по пешеходному переходу когда на нем уже были люди.



Опасная ситуация, чуть не обернувшаяся трагедией, попала на видео регистратора.

