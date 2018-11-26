Общество
48 минут назад
На проспекте Мира автобус едва не снес пешеходов (ВИДЕО)
Маршрутка пронеслась по пешеходному переходу даже не притормозив
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Сегодня днем, на проспекте Мира, маршрутка, ни притормозив, пронеслась по пешеходному переходу когда на нем уже были люди.
Опасная ситуация, чуть не обернувшаяся трагедией, попала на видео регистратора.
Опасная ситуация, чуть не обернувшаяся трагедией, попала на видео регистратора.
невозмущенный пешеход
О*#
водила
Вован, настоящий!!!
НЕ ПАТРИОТ
777
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