Общество

48 минут назад

На проспекте Мира автобус едва не снес пешеходов (ВИДЕО)

7 989
#дтп
1
На проспекте Мира автобус едва не снес пешеходов (ВИДЕО)

Маршрутка пронеслась по пешеходному переходу даже не притормозив

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Сегодня днем, на проспекте Мира, маршрутка, ни притормозив, пронеслась по пешеходному переходу когда на нем уже были люди.

Опасная ситуация, чуть не обернувшаяся трагедией, попала на видео регистратора.
7 989
#дтп
1

Комментарии (7)

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невозмущенный пешеход

5 минут назад
ой извините! я пошла и забыла что для собственной безопасности надо убедиться что автотранспорт остановился и водители уступают дорогу. но мысли как избавиться от кредитной кабалы и прокормить семью.............
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О*#

9 минут назад
Давно пора по всему городу делать лежачии полицейские. Чтобы не гоняли как черти. Сами доводить до крайных мер. Это хорошо легковая стояла был просмотр а если бы какая нибудь грузовая или такой-же автобус? Были бы жертвы обзор закрыт. Сам не раз попадал ( со стороны пешехода) один пропускает а второй несёт сломя голову.
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водила

10 минут назад
извините, ехал пустой, мне надо было обогнать 8 автобусов чтоб заполнить свой
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Вован, настоящий!!!

15 минут назад
я против стукачей, но здесь явно вина водятла маршрутки. Он мог людей погубить. Ведь регистратор уже почти остановился, а этот МРАЗИНА летел, и остановиться уже не смог бы. Таких козлов надо осаживать!!!
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НЕ ПАТРИОТ

29 минут назад
Может специалисты определят номер... На такой скорости летел...
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777

33 минуты назад
Тварь! Пусть его детям такой же урод встретится!
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\\\

39 минут назад
чуть чуть не считается...
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