Происшествия

56 минут назад

Наркоман собирал коноплю в окрестностях Ельца

7 259
#наркотики
Наркоман собирал коноплю в окрестностях Ельца

Нарвав дикорастущей конопли он попался в руки полиции

34-летний житель Ельца, состоящий на учете в наркологическом диспансере, приехал в район поселка Солидарность Елецкого района Липецкой области, где на одном из полей нарвал для личного употребления дикорастущюю коноплю. Образовавшийся пакет с наркотиками он спрятал в одежде и отправился домой. Совершив переход железнодорожных путей в неустановленном месте, он привлек внимание сотрудников транспортной полиции. Правонарушитель был доставили в дежурную часть Елецкого ЛО МВД России на транспорте, где во время проведения процедуры личного досмотра и были обнаружены спрятанные при нем запрещенные вещества.

В отношении данного гражданина следственным отделом Елецкого ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном  размере.

В настоящее время материалы расследования переданы в суд для принятия законного решения, сообщили в транспортной полиции региона.

7 259
#наркотики

Комментарии (7)

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Все нормально

1 минуту назад
она у нас всю росла и не кому не какого интереса не представляла.Пришли дебилы в гос думу и придумали дебильные законы.А другие дебилы на зло законам стали ее собирать.Все * .Есть кого сажать,есть кому сажать и есть кому законы создавать.
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как тебе такое,

7 минут назад
Пабло Эскобар?Утрись-ка.
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Истина

15 минут назад
Конкуренты опиатчикам не нужны
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Все нормально

16 минут назад
Да пусть собирает.Что трава мурава то и конопля у нас дикорастущая.Сигареты дорого.Скоро листья начнут курить.
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48

25 минут назад
Сильного наркобарона взяли и смех,и грех....
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ахаха

33 минуты назад
Тихо п.и.з.д.и.л урожай. Оказался на учёте у х.е.р.а
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а может он за бутылку водки,

42 минуты назад
для участкового старался?
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