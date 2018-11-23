Наркоман собирал коноплю в окрестностях Ельца

Нарвав дикорастущей конопли он попался в руки полиции

34-летний житель Ельца, состоящий на учете в наркологическом диспансере, приехал в район поселка Солидарность Елецкого района Липецкой области, где на одном из полей нарвал для личного употребления дикорастущюю коноплю. Образовавшийся пакет с наркотиками он спрятал в одежде и отправился домой. Совершив переход железнодорожных путей в неустановленном месте, он привлек внимание сотрудников транспортной полиции. Правонарушитель был доставили в дежурную часть Елецкого ЛО МВД России на транспорте, где во время проведения процедуры личного досмотра и были обнаружены спрятанные при нем запрещенные вещества.

В отношении данного гражданина следственным отделом Елецкого ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

В настоящее время материалы расследования переданы в суд для принятия законного решения, сообщили в транспортной полиции региона.