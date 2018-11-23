Работниц НЛМК поздравили с Днем матери

НЛМК и профсоюзный комитет предприятия организовали праздничный концерт, посвященный Дню матери. В киноконцертном зале «Унион» работниц НЛМК поздравили руководители комбината и профсоюзной организации.





На торжественное мероприятие пригласили более 300 новолипчанок, которые отличились в общественной жизни и на производстве. В начале церемонии наградили победительниц ежегодной эстафеты-конкурса «Материнская слава» в номинациях "Мать солдата", "Мама талантливых детей", "Продолжатель трудовой династии", "Молодая мама", «Доброе сердце" и других. Лучших представительниц трудовых коллективов в номинациях отбирала конкурсная комиссия на основе представлений от подразделений комбината.



Для новолипчанок организовали концертную программу с участием городских творческих коллективов. Особым подарком ко Дню матери стало выступление гостей праздника – известного ансамбля «Лейся, песня».

