НЛМК Live

40 минут назад

Работниц НЛМК поздравили с Днем матери

344
#День матери
1
Работниц НЛМК поздравили с Днем матери

НЛМК и профсоюзный комитет предприятия организовали праздничный концерт, посвященный Дню матери. В киноконцертном зале «Унион» работниц НЛМК поздравили руководители комбината и профсоюзной организации. 


На торжественное мероприятие пригласили более 300 новолипчанок, которые отличились в общественной жизни и на производстве. В начале церемонии наградили победительниц ежегодной эстафеты-конкурса «Материнская слава» в номинациях "Мать солдата", "Мама талантливых детей", "Продолжатель трудовой династии", "Молодая мама", «Доброе сердце" и других. Лучших представительниц трудовых коллективов в номинациях отбирала конкурсная комиссия на основе представлений от подразделений комбината.  

Для новолипчанок организовали концертную программу с участием городских творческих коллективов. Особым подарком ко Дню матери стало выступление гостей праздника – известного ансамбля «Лейся, песня».   
344
#День матери
1

Еще в рубрике

НЛМК получил медали Металл-Экспо 2018
#конкурс
НЛМК получил медали Металл-Экспо 2018

16.11.2018 13:36

НЛМК Live
НЛМК помогает молодым металлургам приобрести квартиры
#жилье
НЛМК помогает молодым металлургам приобрести квартиры

08.11.2018 17:00

НЛМК Live
НЛМК повышает престиж рабочих профессий в России
#конкурс профессионального мастерства
НЛМК повышает престиж рабочих профессий в России

07.11.2018 16:36

НЛМК Live
Программа НЛМК «Стальное дерево» помогла возродить сельский источник
#Стальное дерево
Программа НЛМК «Стальное дерево» помогла возродить сельский источник

06.11.2018 11:23

НЛМК Live
НЛМК предложил экологический кейс для участников CUP MISIS CASE 2018
#экология
НЛМК предложил экологический кейс для участников CUP MISIS CASE 2018

02.11.2018 11:34

НЛМК Live
НЛМК открывает свои двери в честь дня рождения предприятия
#экскурсия
НЛМК открывает свои двери в честь дня рождения предприятия

01.11.2018 16:02

НЛМК Live